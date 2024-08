Diputada le dio a Pilar Cisneros por dónde más le duele, pero ella no se quedó callada

Pilar Cisneros, diputada oficialista y la legisladora Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, arrancaron la semana con un buen pleito en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Ellas se enfrentaron porque defienden la construcción de proyectos distintos en un mismo lugar en Santa Ana.

Pilar Cisneros fue la que encendió la mecha en la Comisión de Ambiente. (Albert Marín)

Cambronero presentó un proyecto de ley que pretende la construcción de un parque urbano para el disfrute de la comunidad, pero Cisneros tiene otros planes para ese terreno, quiere que se construya ahí un parque dedicado al agua; sin embargo, no ha presentado ningún plan al respecto.

Como el proyecto de Cambronero lleva ventaja Cisneros se propuso frenarlo y presentó 45 mociones para este lunes, además, anunció que presentaría otras 200.

Cisnero fue la primera en hablar este lunes y fue quien encendió la mecha.

“Desde el primer momento y por razones que ignoro, tuvimos una férrea opocisión de parte del PLP, férrea, pero increíble. Yo varias veces me reuní con el diputado Eli Feinzaig, conversamos al respecto, le dije que podíamos llegar a un convenio de manera que la parte norte (del terreno) se utilice para el parque de agua y la parte sur, que dicho sea de paso es la más grande de todas, se utilice para hacer un parque recreativo”.

Kattia Cambronero le dijo a Pilar Cisneros que era una mentirosa y caprichosa

Cisneros acusó de mentirosa a la diputada Kattia Cambronero porque asegura que ella varias veces ha dicho que el parque del agua le costaría al país 14 millones de dólares, cuando no se han hecho estudios que permitan determinar el costo.

“Si bien este parque de agua se inspiraría en el parque de agua de Lima, Perú, que por cierto, ahorita es la segunda atracción más visitada por los turistas en un país que tiene millones y millones de visitantes, después de Machu Pichu, no quiere decir que va a ser una copia al carbón de ese parque, sino que lo que se pretende con este parque es que sea un lugar de recreación, pero también de educación”, dijo la oficialista.

Kattia Cambronero le respondió fuerte a Pilar Cisneros

Kattia Cambronero no aceptó lo que Pilar dijo de ella y le contestó sin pelos en la lengua.

“Doña Pilar, deje de mentir, por favor, es impresionante como usted miente patológicamente todo los días en esta Asamblea Legislativa, nada más para desmentir las palabras de la diputada Cisneros les digo que el viernes en la tarde estuve con el viceministro de ambiente viendo el anteproyecto que aquí la diputada (Pilar) dice que no existe y sí existe, y existe a solicitud de una diputada y no de la comunidad, que eso me parece gravísimo.

Kattia Cambronero, diputada del PLP, no se le quedó callada a Cisneros. (Asamblea Legislativa)

“Uno no entiende cuál es la defensa y el interés de una diputación que va y le pide a un ministerio que hagan un anteproyecto a un capricho que ella quiere, el ministerio va y busca 30 mil dólares, que eso fue lo que costó el anteproyecto, sin una consulta a la comunidad”, dijo Cambronero.

La legisladora también le dijo a Cisneros que la que le dio el monto sobre cuando costaría la obra del parque del agua fue la misma oficialista en un control político, y que aseguró que dijo que costaría 19 millones de dolares y que iba a financiarse con fondos privados.

“El monto no salió de esta diputación, sino de la misma diputada que hoy miente y mañana también, pero se enreda ella misma en sus propios mecates”, agregó Cambronero.

La diputada liberal también le tiró duro al Minae y aseguró que ese ministerio no está capacitado para administrar una obra tan grande.

Pilar Cisneros defiende a capa y espada el parque del agua

“Pasa por un parque en una gestión pésima que tiene el Minae, imagínese que no puede ni siquiera dar adecuadamente un permiso de tala en una zona protegida, ahora imagínese el Minae administrando piscinas, totalmente desnaturalizada la razón de ser del Minae porque lo que tiene que hacer es proteger áreas de conservación a través del Sinac y no administrar piscinas para los costarricenses”, dijo la legisladora del PLP.

Cisneros le contestó a Cambronero y le dijo que la mentirosa y caprichosa es ella porque no ha querido informarse bien sobre el proyecto de ley y le dijo que era una lástima que la legisladora del PLP iba a ofender y no a proponer

Pilar Cisneros tuvo que echarse para atrás

El diputado liberacionista Gilbert Jiménez hizo un llamado a las legisladoras a tratar de llegar a un acuerdo para dejar de perder el tiempo viendo tantas mociones.

“Yo lo que siento es que aquí estamos unos con el hacha y otros con el mango y al final ninguno cede... no se trata tampoco de ir porque quiero un proyecto, metiendo cabeza solo porque sí, porque tiene que ser lo mío y no lo otro, creo que aquí tiene que haber entendimiento”, expresó Jiménez.

Ahora el proyecto de Kattia Cambronero podrá avanzar. Foto: Lucía Astorga.

Luego de todo el pleito Pilar Cisneros presentó una moción para hacer una mesa de trabajo en la que se explique a fondo el proyecto del parque del agua y estén presentes funcionarios del Minae.

Cambronero dijo que estaba dispuesta a que se hiciera la mesa de trabajo siempre y cuando Cisneros permita que continúe avanzando el tema del parque impulsado por el PLP y no defenda las mociones contra la iniciativa, ya que podía hacer uso de la palabra durante 15 minutos por cada una, lo que iba a generar un gran atraso en la comisión, Pilar aceptó y se retiró para que los legisladores votaran las mociones de forma rápida y este lunes rechazaron 38 de las 45 mociones que había presentado la oficialista.