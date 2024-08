Tica viajó a China por una beca y terminó internada por grave padecimiento

La tica Angie Morales Chinchilla viajó a China porque se ganó una beca, pero la experiencia de conocer y aprender en una cultura tan diferente se convirtió en una pesadilla, cuando se enfermó de gravedad y terminó internada en un hospital.

Ella trabaja como asesora en la Asamblea Legislativa y participó para la beca por medio de la Embajada China y ganó.

Angie salió de Costa Rica el domingo 14 de julio, por la noche, con rumbo a París, Francia. El vuelo duró once horas y media, luego de una escala de nueve horas, abordó otro avión que la llevó a Beijing, ese viaje era de unas doce horas; después de otra escala tomó un tercer vuelo que la llevó hasta la ciudad donde sería la capacitación, y ese último vuelo fue de unas dos horas y media.

Angie Morales viajó a China por una beca y terminó en el hospital con una trombosis. (Cortesía de Angie Morales)

“Yo empecé a sentirme mal cuando llegué a París, me empezó un dolor en la pierna derecha, pero conforme caminaba se me quitaba entonces pensé que era algo muscular, por lo que comencé a tomar analgésicos. Así me mantuve todo el lunes, martes y miércoles. El jueves hablé con los organizadores del curso y me dieron un ungüento chino, porque seguíamos pensando que era algo muscular; lo usé unas dos noches, pero no me hizo nada, entonces el domingo (21 de julio) ya decidí que lo mejor era ir al médico.

“En la Cámara de Comercio de China siempre estuvieron con toda la disposición de ayudarme, y el lunes me llevaron al hospital en primera instancia me vio un ortopedista y me mandó a hacer un ultrasonido, el cual reflejó que lo que yo tenía era una trombosis. Entonces me internaron”, contó la joven.

La comunicación fue muy complicada

Cuando la tica recibió el dignóstico sintió miedo, porque sabía que una trombosis no era jugando.

“Estaba en shock, no podía tomar decisiones, como que no reaccionaba; por dicha, un compañero uruguayo del curso llegó al hospital y me ayudó a caer en la realidad de lo que yo estaba viviendo.

La tica quedó muy agradecida con la atención del equipo médico que le salvó la vida. (Cortesía de Angie Morales)

“Todo era muy complicado, yo estaba en un país a cientos de kilómetros de mi patria, lejos de mi familia y escuchando a los médicos hablar en un idioma que no entendía; me pusieron un traductor, pero no eran tan buenos en español y se les complicaba mucho traducir las cosas médicas. Tenía le incertidumbre de si yo estaba entendiendo, de verdad, lo que me decían porque hasta los documentos estaban en mandarín”, relató la tica.

Angie logró comunicarse con su familia horas después de que la internaran y eso le dio un poco de tranquilidad, pero la angustia de no saber qué iba a pasar con su salud seguía presente.

Las primeras 72 horas de internamiento fueron muy importantes; la paciente no podía moverse, ni siquiera podía levantarse para ir el baño, porque el principal riesgo de una trombosis es que el coágulo de sangre se vaya a los pulmones, por eso debía estar con medicamento y en reposo total.

La tica estuvo internada cinco días, le estuvieron inyectando medicamentos para el dolor, para hidratarla y para desaparecer el coágulo; al final, por dicha, todo salió bien. Finalmente, los médicos le dieron la salida y la dejaron regresar a Costa Rica el 31 de julio tal y como estaba previsto.

La paciente no lograba entender lo que decían los reportes médicos ni lo que le decían los doctores. (Cortesía de Angie Morales)

El martes de la semana pasada Angie tuvo cita aquí en Costa Rica y el médico le dijo que todo va bien; parece que el coágulo ya se deshizo por completo; sin embargo, deberá seguir “anticoagulada” por tres meses más y usar medias de compresión a diario. Aún tiene dolor pero ya es menos.

La trombosis fue causada por el largo viaje

Los médicos chinos le dijeron a Angie que la trombosis se le formó por el largo viaje de Costa Rica a China.

El médico vascular periférico Rubén Zeledón, quien trabaja en el Medicentro La Sabana, confirmó esa teoría y explicó qué es una trombosis.

“Una trombosis es la formación de un coágulo en el sistema venoso que obstruye un sector de la vena. Esto hace que la sangre se empiece a salir de las márgenes, por decirlo así, aumenta la presión, se hincha el área y da dolor. También se puede poner el área afectada de color morado, y se siente un adormecimiento; no en todos los casos pasa eso porque algunas trombosis no tienen síntomas. El principal riesgo es que el coágulo se suelte y viaje hasta los pulmones y se dé una embolia.

“Existe algo que se llama trombosis del viajero, se da en individuos que hacen viajes bastante largos sentados y con condiciones previas que pueden favorecer a una trombosis; por ejemplo, mujeres que toman pastillas para planificar, personas con sobrepeso, con patologías circulatorias, como varices, entre otras.

La trombosis del viajero se da en quienes viajan enormes distancias sentados y sin moverse. (Pixabay)

El médico dijo que el estar sentado tanto tiempo hace que la circulación sea lenta, la mejor circulación se da cuando la gente camina porque se facilita el viaje de la sangre desde la punta de los pies hasta el corazón y los pulmones donde se oxigena.

El doctor Zeledón dice que la trombosis del viajero podría también presentarse en personas que pasan muchas horas sentadas sin moverse, o que manejan por distancias largas, pero es mucho menos probable porque ellas van moviendo lo pies al conducir.

El especialista recomendó a las personas que siempre están sentadas o que hacen viajes largos, que durante el camino vayan moviendo las piernas, que muevan los dedos de los pies, que encojan las piernas y las estiren, que se levanten de la silla, que vayan al baño, se den una vuelta, además de viajar con medias.