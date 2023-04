Diputada le soltó a la jerarca del PANI lo que seguro muchos quisieran decirle por el caso de Keibril

Gloriana López, jerarca del PANI, no contestó la mayoría de preguntas porque dice que la investigación no se lo permite. Foto: Cortesía.

La diputada Daniela Rojas tuvo la oportunidad de decirle a la presidenta del PANI, Gloriana López, lo que seguramente mucha gente desea reclamarle por el caso de la niña Keibril Amira García Amador y su mamá, de apenas 13 años.

La legisladora se desahogó este miércoles, en la comparecencia en la que los jerarcas de las instituciones relacionadas con el caso llegaron a dar explicaciones, su reclamo principal fue precisamente a López.

La legisladora del partido Unidad Social Cristiana (PUSC) lamentó que cuando la presidenta del PANI dio sus explicación de cómo se abordó el caso de la niña-madre, empezara a hablar sobre lo ocurrido el 9 de abril pasado (día de la desaparición de Keibril) y en adelante.

“Es que la situación de esa niña no inició ese día, eso no es lo que yo esperaba que usted viniera a mostrarnos acá, no es el 9 de abril que esta situación empezó, es que la ruta que usted tenía que venirnos aquí a explicar como representante de la institución, doña Gloriana, no importa si usted estuvo o no, en este momento usted es la jerarca, es desde el 2019, cuando esta niña estuvo en casa de una tía y el PANI decidió regresarla a donde su mamá, porque en esa fecha la niña no estaba embarazada. ¿Pudimos evitar este embarazo? Esa es la pregunta que aquí tenemos que hacernos.

“Yo no quiero que aquí me vengan a contar a partir del 9 de abril qué están haciendo para ver si encuentran el cuerpo de una bebé, qué terapia le están dando a una menor de 13 años para el tema de su afectación psicológica, claro que me interesa, pero hoy ese no es el tema, es la institucionalidad de este país, qué ha hecho para evitar esto, no se lo podemos evitar a todos, pero a los que sí se lo podemos evitar, ¿qué se hizo del 19 de abril al 2022 para que esta niña no estuviera en esa casa?, ¿qué se hizo cuando las maestra dijeron que cuando la niña dijo que el embarazo es de un compañero estaba nerviosa y volvía a ver su mamá y esas maestras mandaron a decir a la Fiscalía que sospechaban que era el padrastro? Eso también lo sabía el PANI, ¿qué hicieron en ese momento?, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, no ahora?

Rojas insistió que no quería escuchar que están buscando a la bebé porque eso lo tiene más que claro por las informaciones que salen en las noticias, lo que ella quería saber es por qué no se actuó a tiempo para evitar la tragedia que ocurrió.

La diputada también consultó por qué si en febrero pasado existía la posibilidad de hacer una prueba de ADN al padrastro de la niña no se hizo.

Ante eso, la presidenta del PANI dijo que el Código de la Niñez y Adolescencia no le permite dar a conocer los datos que Rojas estaba consultando por tratarse de situaciones que involucran menores de edad y además por estar en un proceso de investigación, lo que molestó aún más a la legisladora y de seguro a mucha gente más.