Pastelera que compró 103 barritas de mantequilla se metió en un broncón

Susana Cabezas es una mujer bien pulseadora que hace 12 años inició con un negocio de postres y ahora estudia para convertirse en una pastelera profesional.

Ella es vecina de San Ramón de Alajuela y antes de ponerse este negocito trabajaba en un centro de llamadas, pero tenía que viajar mucho a diario así que decidió renunciar y con la plata de la liquidación emprender.

Susana dice que nunca quiso causar polémica con el video. Foto: Cortesía. (Cortesía de Susana Cabezas)

Durante todo este tiempo las redes sociales han sido grandes aliadas de Susana y su negocio; sin embargo, este fin de semana se le armó un broncón en Tiktok por subir un video en el que se veía comprando un montón de barritas de mantequilla y fue tanto el odio que recibió que al final mejor quitó la publicación.

El negocio de Susana se llama Choco Love y empezó solo de forma virtual, pero hace un año y cinco meses decidió poner un local para ofrecer las delicias que hace. Además de ella en el negocio trabajan cuatro mujeres más.

Choco Love ofrece unos queque preciosos, galletas, postres, cheesecake, tortas frías, trenzas, pan, muffins, cupcakes, un pan especial para sandwiches hecho por ellas, entre otras cosas.

Los lustres de los queques de Choco Love son a base de mantequilla. Foto: Cortesía. (Cortesía de Susana Cabezas)

Para muchos de sus productos necesitan la mantequilla, la cuál ha estado escasa desde hace varias semanas, también lactocrema, otro producto que ahora cuesta encontrar.

No fue planeado

Susana contó la historia del video que generó todo el despelote y resulta que ni siquiera tenía planeado comprar mantequilla ese día, todo fue una casualidad.

“El viernes pasado fui al Más por Menos de San Ramón a comprar unos vinos y cuando pasé por las cámaras vi que las barritas de mantequilla estaban en promoción, normalmente cada una cuesta entre ¢1.500 y ¢1.700 y ese día cada una estaba en ¢1.210. Yo le pregunté a un gondolero si podía llevar bastante mantequilla y él me dijo que si quería me la llevaba toda.

Susana compró 103 barras de mantequilla y asegura que dejó en la refri del súper 90. (Rocío Sandí Z.)

“Yo le compro la mantequilla directamente a la Dos Pinos y hasta el momento me ha estado llegando, lo que del todo no me llega es la lactocrema y la necesito para varios productos. Tomé la decisión de comprar bastantes barritas porque con ella puedo hacer mi propia lactocrema, además, venía el fin de semana y en esos días la Dos Pinos no llega a dejarme productos.

Susana aseguró que compró 103 barritas de las que había en el supermercado, lo que representa un poco más de 11 kilos, y dejó en la refrigeradora otras 90, ellas las contó.

Mientras agarraba la mantequilla quiso hacer un video vacilón para las redes sociales.

Un video de una pastelera comprando mantequilla causó problemas

“Estuve viendo publicaciones graciosas como de que ‘se cambia barra de mantequilla por lote en Santa Ana’, ‘la mantequilla vale oro’ entre otras. Como las barritas de mantequilla tienen una forma parecida a los lingotes de oro y hasta un color parecido, se me ocurrió hacer el video, nunca me imaginé que se iba a hacer viral y mucho menos que la gente iba a tener una respuesta tan negativa porque como los ticos somos pura vida y todo es vacilón, pensé que iba a ser algo chistoso, pero no fue así.

“Me criticaron que qué poca empatía de mi parte hacia los demás, pero yo no lo veo así porque para mí la empatía comienza en la casa... si de la empatía se trata tengo que pensar en las personas que están cerca mío, las que dependen del ingreso de este negocio. Desgraciadamente si el negocio llega a verse falto de una materia prima yo tendría que cerrar y las cuatro señoras que trabajan conmigo se quedarían sin trabajo.

Con la mantequilla hace estas delicias. (Cortesía de Susana Cabezas)

Críticas violentas y fuera de lugar

Susana dice que ella subió el video a sus cuentas de Facebook, Instagram y Tiktok y fue en esta última donde la situación se salió de control por las críticas violentas y fuera de lugar.

“En ningún momento mi actitud fue egoísta, la gente asumió que yo me llevé toda la mantequilla, que ando haciendo eso por todos los supermercados, hasta me dijeron que yo fui quien en pandemia compró todo el Lysol y todo el papel higiénico, cosas que no tienen nada ver con el tema, hasta recibí comentarios perturbadores de personas comparándome con violadores y narcotraficantes; algunos me dijeron que ojalá se me venzan todas las barritas de mantequilla, me dijeron que me odiaban y hasta que era una hijuep... por eso tomé la decisión de borrar el video”.

Ella subió el polémico video el viernes y ya el domingo al medio día llevaba en Tiktok 394 mil visualizaciones y 15.200 me gusta.