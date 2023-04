Nos fuimos a buscar mantequilla por todo lado y acá les contamos cómo nos fue

Debido a que muchas personas aseguran que ahora comprar mantequilla es algo así como misión imposible, debido a la escasez que hay de ese y otros productos lácteos, en La Teja quisimos comprobar por nosotros mismos cómo está el arroz (¿o la mantequilla?) y este viernes nos fuimos a hacer un recorrido.

Empezamos en el Palí de puente Cañas, en Aserrí, ahí nos topamos con que no había ni una sola barrita de mantequilla, solo había una tacita de mantequilla light y varias tacitas de lactocrema untable. Pare de contar.

Muchos andan de cacería buscan una barrita de mantequilla. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

Después pasamos por el supermercado y panadería Más Pan, en San Rafael Arriba de Desamparados y ahí sí encontramos mantequilla, había unas quince barritas, eso sí, solo la que viene con sal, de la mantequilla sin sal y la lactocrema no había nadita.

Luego fuimos a los supermercados chinos El Amigo y Súper Básico, en ese mismo distrito.

En el primero nos encontramos apenas dos barritas de mantequilla con sal y en el segundo también había solo dos barritas de ese mismo tipo, no había mantequilla sin sal, ni lactocrema.

Ahí estaba un agente de ventas ofreciendo sus productos y al escucharnos preguntarle al dueño del supermercado si había tenido problemas con ese producto y metió la cuchara, pero no en la mantequilla, porque no hay.

“Mi esposa la usa para cocinar y tenemos un mes de que no la conseguimos en el Walmart, que es dónde vamos a hacer las compras. Un día de estos fuimos al Price Smart y compramos una mantequilla extranjera, no hay otra opción”, dijo Henry Pérez.

En la mayoría de comercios la mantequilla está casi agotada. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

Siguiendo con el barrido, pero ya buscando hacia San Rafael Abajo, fuimos al súper chino Tony y ahí había en la góndola del refrigerador solo cuatro barritas de mantequilla con sal.

El oriental que estaba en la caja, quien prefirió no decir el nombre, contó que la Dos Pinos le dijo que la lactocrema y la crema dulce estaban agotadas, tampoco había leche evaporada, incluso sabe bien que hay serios problemas de escasez con la mantequilla, porque está a punto de terminarse y no sabe cuándo le volverá a entrar.

Adiós macarrones en salsa blanca

También nos dimos una vuelta por el Maxi Palí que está cerca de la Escuela Quemada y ahí nos encontramos un puñito de barritas de mantequilla con sal.

Cuando fuimos a buscar la crema dulce nos encontramos a María de Los Ángeles Aguilar, quien estaba preocupada porque no había ni una sola cajita.

“Estoy empezando a comprar la lista del súper y veo que no hay crema dulce, me gusta usarla para hacer macarrones en salsa blanca, pero por el momento no podré hacer. Ya fui a buscar en el Mega Súper y el Palí de San Rafael Abajo y tampoco hay”.

Ella dice que de momento ha tenido buena suerte con la mantequilla, porque siempre ha encontrado.

Muchas personas compran por montón al mantequilla para tener reservas. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

En el parqueo de ese mismo supermercado nos encontramos a Dinorah Morales, una clienta que se las ha ingeniado para conseguir los productos que están escasos.

“En Semana Santa del todo no pude conseguir crema dulce, no había en ningún lado, pero ahora sí encontré en un chino que está por mi casa, aquí en el Maxi no hay desde hace semanas.

“He tenido que dividir las compras en varios supermercados, porque lo que no hay en uno, lo encuentro en el otro. Me preocupa el asunto de la mantequilla, porque si se llega a agotar del todo, no se me ocurre con qué la podría sustituir, porque la margarina no es lo mismo”.

Llegan muy pocas

En el supermercado Nacional, en San Rafael Abajo de Desamparados, había varias barritas de la mantequilla con sal, no había ni una sola de la barritas sin sal ni tampoco lactocrema.

Al llegar a revisar la cámara nos encontramos a una trabajadora de la Dos Pinos que estaba acomodando mercadería y le preguntamos cómo estaba el asunto de la mantequilla y dijo que aunque está escasa, sí se están llevado a los supermercados, eso sí, no siempre y cuando llevan lo hacen en menor cantidad de lo habitual.

Con el tema de la lactocrema y la crema dulce dice que la situación sí es más complicada, no se saben cuándo volverán.

En el Walmart de Desamparados no había ni una sola barrita. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

En el Walmart de Desamparados el asunto estaba todavía más crítico, ahí del todo no había de ninguna mantequilla ni tampoco lactocrema. Crema dulce había apenas dos cajitas.

También visitamos el Palí de Cuesta de Moras, en el centro de San José y de siete espacios que hay en la cámara para la mantequilla y la lactocrema, solo uno tenía mantequilla con sal.

En el supermercado Cuesta Moras, que está a la par de ese Palí, también había varias barritas de esa misma mantequilla y vimos a un hombre agarrar seis de un solo tiro para tener reserva en casa.

En la Musi que está en La Sabana, cerca de la Sala Constitucional, había solo unas 15 barritas de mantequilla con sal para toda una góndola de la cámara.

Pero bueno, la situación pareciera ser mejor en otros lugares el país porque, por ejemplo, en Pavones de Turrialba, en el súper La Amistad, sí estaba la góndola de la cámara llena de mantequilla con sal, sin sal y hasta lactocrema.

La crema dulce también está súper escasa. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

Crisis

La Cámara Nacional de Productores de Leche reconoce que hay una crisis y asegura que está trabajando en superarla lo antes posible.

“La industria lechera afronta un diferencial en la cantidad de leche recibida en la actualidad debido a factores internacionales y locales y la Cooperativa Dos Pinos no escapa a esta situación, al igual que muchas otras industrias lácteas a nivel mundial.

“Entre los factores que han incidido en la variación de la producción nacional de leche se encuentran un aumento en los precios internacionales de insumos, concentrado para animales y productos veterinarios. También incide en esta situación las condiciones climáticas adversas, en especial las condiciones propias de la época seca, que de manera cíclica incide en la cantidad de leche que se recibe de parte de nuestros asociados productores”, informó la Cámara.