Diputada que asumirá la curul de Jorge Dengo es una caja de sorpresas

Cynthia Córdoba Serrano se convertirá en diputada al asumir la curul a la que renunció Jorge Dengo Rosabal, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Ella ya había tenido conversaciones con Dengo en las que él le había mencionado la posibilidad de renunciar a su cargo en algún momento, pero nunca le dio fechas, así que este lunes cuando recibió la noticia se sorprendió muchísimo.

Cynthia Córdoba Serrano será la nueva diputada del PLP. Foto: Cortesía. (Cortesía de Cynthia Córdoba Serrano)

En La Teja entrevistamos a Cynthia para conocerla. Le preguntamos cómo tomó la noticia de que se convertiría en diputada, qué tipo de proyectos impulsará y hasta qué comida le gusta.

Córdoba vive en Curridabat con su familia, pero es originaria de Heredia, además tiene mucha cercanía con Limón porque el papá es agricultor y tiene una finca allá, así que la visitaba con frecuencia.

Ella contó que cuando se dio la oportunidad de optar por una diputación lo pensó mucho, pero al final se decidió porque tiene muchas ganas de aportarle ideas y soluciones al país, así que se tiró al agua.

“Para mí fue una sorpresa la noticia de la renuncia de Dengo, fue algo positivo porque siento que estoy preparada para ser diputada, creo que puedo hacer una buena acción como legisladora, me siento muy emocionada por eso. He recibido muchas llamadas de amigos dándome felicitaciones y apoyo, me dicen que saben que puedo hacer un buen trabajo en la Asamblea Legislativa”, expresó.

Jorge Dengo renunció y se irá el 1 de mayo. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Muchas ideas y proyectos

La herediana es experta en el tema ambiental, de hecho ha liderado esa materia en el PLP, sin embargo, tiene muchos planes e ideas para desarrollar también en otras áreas cuando llegue al Congreso.

“Claro que me gustaría colaborar con el tema ambiental, pero también tengo conocimiento en temas de tecnología, bioeconomía, temas internacionales que podrían ser útiles para el sector productivo.

“También me interesa mucho el tema de la educación, lo agropecuario, ese es un tema que me llega porque mis abuelos y mi papá son agricultores, sé lo que es ir a sembrar maíz, ordeñar vacas, echarle de comer a las gallinas, entonces tengo esa sensibilidad porque sé lo difícil que es.

“Creo que soy muy buchona (ríe) porque también quiero aportar en temas de la juventud que es el futuro de Costa Rica; el empoderamiento femenino, dar oportunidades para visibilizar el trabajo que hacemos y generar las condiciones para igualar las posibilidades de acceso a los medios para conseguir lo que se quiere, también ayudar a los emprendedores”, explicó la futura diputada.

Cynthia llegará a aportar en los dos últimos años de esta administración. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jorge Dengo)

Cynthia actualmente trabaja en el Minae, es la coordinadora de Economía Ambiental de la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente. Ella solicitará un permiso sin goce salarial para ser diputada durante los dos años que quedan de esta administración.

Le encanta cocinar

La militante del PLP dice que en su tiempo libre le encanta escuchar música tropical. Además forma parte de una onegé que busca la conservación del medio ambiente.

“Soy muy familiar y me encanta chinear, me gusta cocinar, me gusta recibir visitas. Cocino de todo, me gusta mucho lo que son carnes y esas cosas, pero en mi casa son más como vegetarianos así que les hago muchos pasteles de plátano, pasta, lo que me queda mejor es la paella, todo tipo de arroces y otro montón de cosas.

Córdoba toma el puesto de Dengo porque ella tenía el cuarto lugar por San José por el PLP, al renunciar Dengo ella sigue en la lista.

Jorge Dengo renunció por motivos de fuerza mayor, así lo informó por medio de un comunicado.

“Con sentimientos encontrados dejaré mi cargo como diputado de la República al finalizar el presente periodo de sesiones ordinarias.

Dengo logró la rebaja del marchamo que se buscó durante años. Foto: Marvin Caravaca.

“Tomo esta decisión después de haber meditado por meses y por razones de primer orden. Un tema de salud que afecta a mi núcleo familiar requiere de mi atención prioritaria. Quien no puede ser buen padre, hijo o hermano, no puede ser buen ciudadano o funcionario público. Estaría faltando a mi deber primario si no antepongo a mi familia, como siempre debe ser. Sobre los detalles específicos que motivan mi salida, más allá de lo expresado, no me voy a referir. Son temas delicados que deseo mantener privados y que no necesitan ser ventilados más allá de este comunicado.

“Solamente reiteraré que son prioritarios, y que solo temas de esta naturaleza pueden apartarme de la responsabilidad que los costarricenses me otorgaron”, expresó el legislador.

Dengo hizo historia el año pasado cuando logró la rebaja del marchamo que se había buscado durante décadas. Fue él quien la impulsó y llevó el proceso de la mano con otros legisladores que también colaboraron.