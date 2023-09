Diputado Ariel Robles le contesta a hombre que le hizo un comentario malintencionado

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, aprovechó un comentario malintencionado de un hombre que le escribió en TikTok “guineo”, para enviar un mensaje.

El sujeto hizo el comentario cuando el legislador estaba hablando sobre el proyecto de ley que propuso bajar las jornadas laborales de 48 a 40 horas y de pasar las vacaciones anuales de dos a tres semanas.

El comentario del usuario decía: “Ariel Robles y sus estupideces, sea más serio, guineo”.

Ariel Robles envió un mensaje a quienes lo ofenden. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

El legislador, con mucha educación, respondió al comentario sin devolver el irrespeto, más bien invitó al hombre a debatir.

“Muchas gracias Héctor por comentar. Comentarios como el que plantea aquí, pues, lo que nos gusta es visibilizarlos como una forma de lo que ha llegado el debate el día de hoy, mayoritariamente señores, muchos de ellos comentan en nuestras cuentas con el afán de defender al Gobierno y una de las formas de hacerlo es a través de ofensas, señalamientos que tienen que ver con la sexualidad, decirle a alguien guineo o algo así”.

“Ese tipo de comentarios nos muestran hasta dónde hemos llegado y lo que ha sucedido y por qué no debemos seguir en esa retórica de que si usted me ofende, yo lo ofendo porque eso no nos lleva a ningún lado, por ahí no es el camino.

“Don Héctor, si no está de acuerdo con que las jornadas se reduzcan de 48 a 40 horas y que aumenten las vacaciones de dos semanas a tres (al año) lo más importante sería que nos diga por qué no está de acuerdo... ese tipo de debate serio es el que tal vez necesitamos en este país, porque más allá de las ofensas, más allá de los ataques, dichosamente esa no es la realidad de Costa Rica”, dijo Robles.

Ariel Robles le respondió a un hombre que le dijo guineo

Proyecto de ley

La reducción de la jornada laboral propuesta por Robles y apoyada por todo el Frente Amplio, pretende bajar de 48 a 40 horas semanales diurnas de forma progresiva por un periodo de ocho años de la siguiente manera: a 45 horas durante los primeros cinco años, a 43 horas en el siguiente año, a 41 horas durante el sétimo año y en el octavo año se fijará definitivamente en 40 horas. Se podría aplicar las 40 horas desde el primer año si hay un acuerdo entre el patrono y el empleado.

Con el otro proyecto de ley anunciado se busca que los trabajadores pasen de tener dos semanas de vacaciones al año a tres. Los diputados aseguraron que las iniciativas incluyen tanto a los trabajadores públicos como privados y que pese a que pasarían a trabajar menos horas y a tener más días de vacaciones, los salarios no bajarán.