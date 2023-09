Nogui Acosta dejó a los diputados con la boca abierta al hablar del marchamo

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dejó a los diputados con la boca abierta en la última reunión de negociación sobre la rebaja del marchamo.

El jerarca había quedado de llegar este lunes al final de la tarde a la Asamblea Legislativa para reunirse con los legisladores de la Comisión de Marchamo, y presentarles una nueva propuesta ya que la anterior no convenció a los legisladores.

Nogui Acosta se reunió este lunes con los diputados de la Comisión de Marchamo. Foto: Lucía Astorga.

Luego de un buen rato de conversación salieron de la sala en la que estaban reunidos y tanto Nogui como los diputados dieron declaraciones, pero pareciera que hubieran estado en reuniones distintas.

El ministro comentó que todo había salido bien y que quedó claro que había apertura para negociar tanto de parte del Gobierno como de los diputados.

“Trajimos el modelo sobre el cual estamos basando nuestras proyecciones para mostrarlo a los señores diputados y que pudiesen analizar desde el modelo nuestro cuáles son las consecuencias para los efectos de la recaudación tributaria. Vemos una apertura tanto de parte nuestra como de los diputados para tener una conversación rápida y que podemos tener una valoración de cuál es el impacto fiscal, el impacto responsable que podemos nosotros absorber en este tema de la rebaja.

El jerarca busca una rebaja "responsable". Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“El Ministerio de Hacienda está dispuesto a hacer una reducción que impacte las cifras fiscales en ¢35 mil millones, la distribución es la que tenemos que construir con los señores diputados de la comisión. Tenemos un texto que les entregamos (a los diputados) hoy (lunes) ellos va analizar esa propuesta”, manifestó Acosta.

El ministro dijo que la propuesta consiste en crear una tabla de valores que garantice que los dueños de vehículos verán reflejados rebajos de aquí a 17 años.

Decepcionados

La opinión de los diputados sobre la reunión fue muy distinta a la de Nogui, salieron decepcionados.

“Tuve que preguntarle, junto a los compañeros de las fracciones presentes, casi con a la fuerza, al ministro de Hacienda que nos dijera cuál era la propuesta, al principio solo era discutir cuadros como en las sesiones anteriores y al final nos hizo una propuesta, esencialmente lo que hace la propuesta es aceptar casi un tercio de lo que nosotros presentamos como rebaja”, dijo el diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional.

Urge que se apruebe la rebaja para que se aplique en el cobro del marchamo 2024. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte Eli Feinzaig, del Liberal Progresista, dijo que la reunión dejó más dudas que respuestas.

“El ministro no trajo hoy una propuesta nueva, básicamente vinieron con un modelo econométrico a tratar de explicarnos sus proyecciones de recaudación que presenta un gravísimo problema, ellos basan los cálculos en un modelo que pronóstica que este año solo de vehículos particulares van a recaudar ¢209 mil millones, pero el año pasado solo de vehículos particulares ¢167 mil millones, o sea, que hay ¢42 mil millones de diferencia entre lo que recaudaron el año pasado y lo que dicen que van a recaudar este año, no nos dieron una sola explicación de por qué se espera un aumento tan grande cuando la flota vehícular en esencia no ha cambiado”, expresó Feinzaig.

Por su parte Jorge Dengo, presidente de la Comisión de Marchamo, dijo que ellos seguirán adelante con el proyecto de consenso.

“Tenemos una deuda con toda la gente, las personas están esperando que esto no se convierta realmente en una rueda encallada en el barro que solo da vueltas y no va para ningún lado. Nosotros vamos a seguir para adelante, vamos a seguir buscando esas mayorías, vamos a seguir tratando de acercarnos a las fracciones de la Unidad y Nueva República que hemos tenido unas buenas conversaciones para incluir las observaciones que ellos de inicio nos hicieron en estos proyectos”.

La propuesta que Hacienda presentó la semana pasada detalla rebajitas mínimas para vehículos de bajo valor y aumentos desmedidos para el resto.

Por ejemplo, un vehículo con un valor fiscal de ¢3 millones actualmente paga de marchamo ¢47.210. Con la propuesta de los diputados pasaría a pagar ¢26.860, pero con la propuesta de Hacienda, este vehículo pagaría ¢42.500.