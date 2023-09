Canciller Arnoldo André Tinoco se negó a responder lo que todo el mundo quería saber

El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, dejó a todo el mundo en ascuas porque se negó a responder las preguntas más relevantes que le hicieron este lunes en una comisión en la Asamblea Legislativa.

Él fue convocado por la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos del Congreso para que respondiera preguntas sobre su participación en el fideicomiso Costa Rica Próspera, que presuntamente habría financiado de forma ilegal parte de la campaña electoral de Rodrigo Chaves.

Arnoldo André Tinoco evitó contestar preguntas incómodas. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Como él siguió bien de cerca el fideicomiso, se esperaba que aclarara si efectivamente había sido usado para pagar gastos de campaña del Partido Progreso Social Democrático, pero el canciller prefirió guardar silencio.

André reconoció que él era el presidente de la empresa ATA Trust Company S. A., fiduciaria en la que se abrió el fideicomiso de Rodrigo Chaves, pero asegura que eso no es nada ilegal.

LEA MÁS: Diputada explotó en comisión y otra la mandó a leerse el reglamento de la Asamblea Legislativa

El canciller negó las afirmaciones que había hecho en otra comparecencia Alonso Vargas Araya, secretario y representante legal de la misma empresa ATA Trust Company S. A., quien aseguró ante los diputados que André fue el administrador del fideicomiso, pero que como eso no era correcto, había un conflicto de intereses porque también era contribuyente, tuvieron que hacer un “MacGyver” y nombrar a Vargas como administrador.

Pese a ese conflicto de intereses mencionado por el representante legal de ATA Trust Company S. A., él admitió que luego de su inscripción como administrador del fideicomiso fue André quien en todo momento se encargó de la administración del fideicomiso.

Francisco Nicolás intentó varias veces sacarle información a André, pero él se abstuvo de contestar. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Prefirió callar

André aseguró que el fideicomiso se cerró un día antes de que Rodrigo Chaves fuera ratificado como candidato presidencial, porque sabían que una figura de esas no podía financiar una campaña, pero cuando se le consultó si la plata recaudada había sido usada para pagar gastos de campaña prefirió quedarse callado.

El diputado liberacionista Francisco Nicolás fue al grano y le consultó a André si él podía garantizarle a la gente que ese dinero recaudado no había sido usado en gastos de política en la campaña del PPSD, pero el canciller dijo que prefería no responder a esa pregunta.

LEA MÁS: ¿A cuáles vehículos les toca ir a Dekra en setiembre?

Nicolás también le preguntó que si entre los gastos que él ejecutó como presidente de la fiduciaria del fideicomiso estaban gastos de viáticos para Manuel Morales y Paola Nájera, actuales diputados del PPSD; viáticos de la actual ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, pagos de la casa Progreso, sede de campaña del partido político que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves. También le consultó si sabía que existió una casa paralela a la de Progreso a la que se llevaron parte del equipo de comunicación de la agrupación política; si se pagaron personas para hacer trabajos de mano izquierda, pero para todas esas consultas la respuesta fue la misma: “me abstengo de declarar”.

Ariel Robles también dejó en claro que el TSE no avaló el fideicomiso de Rodrigo Chaves. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“Viera que el país estaba esperando, al menos buena parte del país, estaba esperando que usted nos diera una explicación más precisa, es lamentable”, expresó el legislador liberacionista.

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, también le hizo preguntas directas al canciller, pero el compareciente se anduvo por las ramas.

LEA MÁS: “Niñeros” de mascotas: Ticos crean negocio en el que le mandan personal a cuidarle el perro a su propia casa

Le consultó si un fideicomiso podía ser usado para pagar gastos de campaña y André evadió responder diciendo que las donaciones fueron recibidas antes de que Rodrigo Chaves fuera ratificado como candidato presidencial.

Robles también fue enfático en desmentir la versión que dio el canciller de que el Tribunal Supremo de Elecciones avaló el fideicomiso de Rodrigo Chaves, ya que la misma institución ha aclarado en, al menos, dos ocasiones que eso es mentira.

El diputado Francisco Nicolás le hizo preguntas incómodas al canciller

Tanto André como otros integrantes del PPSD defienden un criterio del Tribunal que dice que no existe prohibición para que se hagan donaciones privadas en favor de personas o grupos con pretensiones políticas, en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, pero evaden una segunda parte del criterio que especifica “con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario”, que es lo que presuntamente habría pasado en este caso.