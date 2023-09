“Niñeros” de mascotas: Ticos crean negocio en el que le mandan personal a cuidarle el perro a su propia casa

Noé es una empresa de niñeros de mascotas a domicilio. Foto: Cortesía. (Cortesía de María José Herrera)

María José Herrera y su esposo, Jerry Quirós, vieron en las mascotas una curiosa oportunidad de negocio y fueron por ella.

Al analizar que cada día son más las personas que ven a las mascotas como parte de la familia y las chinean muchísimo, notaron que mucha gente se veía en aprietos cuando necesitaba salir de casa y no tenían con quién dejar a sus amados peluditos.

Eso los llevó a fundar Noé, una empresita dedicada a cuidar animales con el concepto de “niñeros”.

María José contó a La Teja que el proyecto ha ido creciendo y que lo que les da más satisfacción es que los clientes quedan felices con el servicio y los recomiendan, así han ido consiguiendo cada vez más trabajo.

María José Herrera y su esposo, Jerry Quirós vieron la oportunidad de negocio y la aprovecharon. Foto: Cortesía. (Cortesía de María José Herrera)

“Ya vamos a cumplir cuatro años con este proyecto, fue idea de mi esposo, él me dijo que cada vez son más las personas que ven a las mascotas como hijos y es un hecho. Empecé a ver que mis amigas cada vez que iban a la playa o a algún lado tenían que buscar a un familiar para que les cuidara las mascotas y eso les generaba una preocupación.

“Llevaba tiempo de hablar eso con mi esposo y en el 2019, cuando se me acabó el contrato laboral que tenía, me quedé sin hacer nada y decidimos empezar con el emprendimiento de niñeros de mascotas. Sabemos que hay un montón de guarderías y hoteles para mascotas, pero nunca va a ser lo mismo la seguridad y la tranquilidad de los dueños de los animalitos de saber que ellos están en la casa bien cuidados, porque así no van a sufrir de ansiedad, no van a dormir en jaulas y no van a exponerse en lo absoluto a que se les peguen pulgas o parásitos”, explicó María José.

Herrera contó que la empresita da el servicio de cuido de mascotas con paquetes que van desde una hora hasta las 24 horas; si alguien necesita que le cuiden el perro o el gato más de un día, se contrata entonces varios servicios de 24 horas.

Ella explicó que hay de todo tipo de clientes, algunos que los buscan para contratarlos por una hora para sacar el perro a caminar y otros que los contratan durante días, incluso mencionó el caso de una mujer que se fue 22 días para Chile y los contrató para que durante todo ese tiempo cuidaran su mascota, así que no estuvo sola en ningún momento durante su ausencia.

Los niñeros pasean a las mascotas, las cuidan, les dan de comer y todo lo que necesiten. Foto: Cortesía. (Cortesía de María José Herrera)

Todo tipo de mascotas

María José cuenta que les ha tocado cuidar muchos tipos de mascotas y por dicha nunca han tenido malas experiencias de ataques o cosas así.

“Cuidamos todo tipo de mascotas, perros, gatos, peces, tortugas, hámsters, conejos, pajaritos y cualquier otro tipo. Algo importante es que la gran mayoría de los niñeros son estudiantes de veterinaria, entonces saben qué hacer en caso de alguna emergencia con la mascota, incluso tenemos dos veterinarios ya graduados.

“Eso le da mucha seguridad a los clientes, sobre todo a los que tienen animalitos enfermos, hemos atendido perritos diabéticos, animales que ocupan inyecciones, otros que usan silla de ruedas para movilizarse”, relató.

En cuanto a las tarifas, entre más tiempo haya que cuidar el animal, más alto es el precio.

El equipo cuenta actualmente con 18 niñeros. Foto: Cortesía. (Cortesía de María José Herrera)

Por una hora de cuido cobran ¢6 mil; cuatro horas ¢15 mil, 8 horas ¢18 mil, 12 horas ¢22 mil y 24 horas, que es el paquete máximo, tiene un valor de ¢28 mil. Ahora bien, cuando la gente necesita muchos días de cuido, como en el caso de la señora que se fue de viaje 22 días, María José dice que se puede negociar para hacer una rebajita.

Si la persona tiene dos mascotas o más se cobra ¢2.500 extra a la tarifa establecida.

María José y su esposo viven en San Pablo de Heredia, pero la empresa da el servicio de niñeros de mascotas en toda la Gran Área Metropolitana: Curridabat, Escazú, Santa Ana, Moravia, Heredia, Alajuela, Cartago.

“También damos el servicio fuera de la GAM cuando es por varios días, porque los niñeros son en su mayoría de la GAM y no les sirve ir hasta Atenas, por ejemplo, por solo una hora, pero si es por una semana, sí es rentable.

Si una persona tiene más de una mascota iguel puede contratar niñeros. Foto: Cortesía. (Cortesía de María José Herrera)

“Nuestros niñeros se programan para llevar su propia alimentación. Algunas personas les dejan galletas, frutas o cositas así, pero ya eso es por voluntad propia, porque la comida del niñero corre por su propia cuenta”.

18 niñeros tiene ahorita la empresa Noé

Duro inicio

La pulseadora cuenta que empezaron el proyecto con una socia que ya no está con ellos, pero que el inicio fue bastante duro, porque fue en plena pandemia.

“En pandemia íbamos a las casas con la mascarilla y con todos los cuidados y el protocolo y aunque fue difícil porque teníamos pocos clientes, fuimos saliendo adelante y poco a poco el proyecto se ha fortalecido.

“Cuando un cliente nos contacta, nosotros siempre hacemos una reunión virtual de una hora con la administradora, el niñero y el cliente para que todos se conozcan y se converse sobre la mascota, así cuando el niñero llega a la casa ya sabe qué le gusta al animal, si tiene necesidades especiales, cuál es su rutina, todo eso. Algunos clientes prefieren pagar una hora extra para que esa reunión sea presencial y así haya un contacto personal previo al día que debe darse el cuido”, relató.

Esta es una gran ayuda para quienes deben hacer viajes y viven solos. Foto: Cortesía. (Cortesía de María José Herrera)

María José dice también que es importante que el día que llega el niñero a trabajar haya un compartir entre él, el dueño y la mascota para que ella se sienta cómoda antes de estar sola con el cuidador.

La emprendedora asegura que ella tiene mucho cuidado a la hora de elegir a los niñeros que trabajan en su proyecto, porque sabe bien que los clientes están depositando toda su confianza al abrirle la puerta de su casa a personas que no conocen y ella es la responsable de que todo salga bien.

“Somos supercelosos con el proceso de reclutamiento, yo me meto en eso, siempre pido recomendaciones de los postulantes. Nosotros pedimos a las universidades que dan la carrera de Veterinaria que nos ayuden a buscar a los niñeros para que vengan recomendados por ellas, además, pedimos referencias, la hoja de delincuencia, somo muy quisquillosos con eso, porque sabemos que si pasa algo con una mascota o se pierde algo en una casa, quienes tenemos que dar la cara somos mi esposo y yo.

“Tenemos muchos clientes que se han ofrecido a ser referencias nuestras para otros clientes potenciales que quizás necesitan el servicio, pero sienten miedo precisamente de meter un desconocido a su casa”, se sinceró.

Si usted quiere contactar a Noé puede escribir al WhatsApp 8566-6900. La administradora, Melania Trejos le enviará un formulario para que usted especifique el servicio que necesita y luego ellos se contactarán con usted para agendar la reunión virtual.