Diputado Ariel Robles le tiró al presidente Rodrigo Chaves una gran pedrada

El diputado Ariel Robles le mandó un mensaje muy fuerte al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El diputado aprovechó su espacio de control político para hablar de la problemática que se vive en Limón y decir que urge que el presidente deje la “borrachera” de poder.

“Lo primero que uno debería decir el día de hoy en un control político es decirle al señor presidente de la República que necesitamos a alguien en Casa Presidencial que no esté borracho, que no esté borracho de poder, que no esté embriagado por el poder, que no le permita ver con profundidad la problemática que tiene nuestro país.

“Tiene que prestar atención el señor presidente que vino a cambiar Costa Rica, a los múltiples casos que aquí se están dando, hoy quiero hablar solamente de casos de Limón, del caso por ejemplo en la bananeras que pareciera que hubiéramos regresado a los 30′s, hay personas en las bananeras que hoy les están pagando comida solamente, no les llegan pagos quincenales ni mensuales porque les pagan solo con la comida de las fondas de la bananeras”, dijo el legislador.

También habló de empresas en las que no les pagan horas extras y otras que despiden a las mujeres que denuncias acoso sexual.

Además, mencionó compañías en las que se despiden a los colaboradores sin respetar el debido proceso; además dice que hay bananeras que despide gente por estar enferma o a mujeres embarazadas.

“Por eso ocupamos un presidente que esté prestando atención a lo que sucede y no embriagado de poder, no embriaga de tanto poder y tanta osadía”, repitió le legislador.

Robles dijo además que Presidencia corrió a hacer un reglamento, aparentemente mal hecho, para tener algo que ir a decir la otra semana en la gira que hará el mandatario. El diputado asegura que el reglamento afectará a familias humildes que tienen su hogar gracias a un bono de vivienda.