Bruja le tiró las cartas del tarot a Wálter Centeno y lo que vio le paró la peluca

Le tiramos las cartas del tarot al ahora extécnico del Herediano Wálter Centeno y según lo que vimos a Paté no le está yendo bien por cosas ajenas al fútbol.

La bruja blanca y tarotista Mithzi Bonitall, conocida en redes sociales como Mithzi-Tarot, nos hizo el favor y en verdad se le paró la peluca con lo que le dijeron las cartas.

Estas dos cartas del tarot confirman que a Wálter Centeno le echaron una brujería y bien fuerte. (Eduardo Vega Arguijo)

Desde las primeras cartas ya la cara de Mithzi-Tarot se puso seria y cuando terminó de tirarlas nos confirmó: “A ‘Paté' Centeno le echaron una brujería y es bien fuerte. Las cartas no mienten. Creo que esa brujería es un entierro, repito, a Centeno le hicieron un trabajo muy potente”.

-¿Por qué se confirma que a Paté le echaron una brujería fuertísima?

Estoy muy preocupada por lo que veo en las cartas sobre Paté. Voy a tratar de explicarlo bien. Me salió la carta del diablo que nos habla de cosas ocultas, malas, porque el diablo nunca será una carta buena.

Lo más preocupante es que le salió a la par la carta de la muerte que nos dice que hay cambios, se acaba un ciclo y comienza otro. ¿Cuál es el problema? Que lo que yo vi que seguía son bloqueos y estancamientos.

Mithzi-Tarot le echó las cartas a Wálter Centeno y se asustó por la brujería tan fuerte que detectó en la vida del director técnico. (Eduardo Vega Arguijo)

-¿Es un entierro lo que le hicieron?

El trabajo que a Wálter le hicieron va a crear cambios en la vida de él, pero todo para mal, nada para bien. Eso lo dicen las cartas.

-Pero Paté lucha duro por salir adelante ¿eso no cuenta?

También me lo dicen las cartas, que él está luchando por salir con todo, por avanzar y progresar; sin embargo, veo que hay muy poca gente que está comprendiendo lo que él está pasando y él es muy reservado con sus cosas.

El tarot me muestra que hoy día Walter está sufriendo bastante. Él quiere lograr salir adelante, pero no sabe cómo, no sabe por dónde. En las cartas salió también la del loco, eso nos habla de una persona que quiere hacerlo, pero no sabe por dónde comenzar. No sabemos realmente qué le está pasando.

-¿Es tan malo que le haya salido la carta del diablo?

Esa carta nos habla de malas intenciones, problemas y fuerzas ocultas. Me dicen las cartas que alrededor de Centeno hay fuerzas ocultas que lo tienen totalmente estancado y con una racha negativa.

Esta es la mano del tarot que le salió a Wálter Centeno. (Eduardo Vega Arguijo)

No es que no pueda, todos podemos salir de una brujería, pero necesita comenzar a trabajar en eso ya mismo, es urgente porque sí, lo digo claramente, a Centeno le hicieron un trabajo, una brujería muy fuerte.

-¿Me podría explicar que es una brujería fuerte?

Para mí, con toda mi experiencia de años, siendo una bruja y tarotista de varias generaciones, la brujería fuerte es un entierro. Aquí lo difícil es saber dónde está ese entierro hecho con magia negra, podría estar incluso lejos de la casa de él o podría alguien haberlo enterrado en un cementerio, no se sabe.

La bruja blanca, Mithzi-Tarot, le tiró las cartas del tarot al Paté Centeno

-¿Se puede salir de una brujería tan potente?

Claro. Se tiene que comenzar con una limpia. La importancia de tirarle las cartas del tarot es que ya se sabe qué tipo de mal está atacando a Centeno, ahora viene la limpia. Le recomiendo una limpia como la del huevo porque nos va a ayudar, para empezar, a despojar un poco la mala energía que hay sobre Paté.

En la limpia del huevo se ven claramente como dos figuras por eso Mithzi-Tarot asegura que hay dos personas en la vida de Paté complicándolo. (Eduardo Vega Arguijo)

-¿Solo se ocupa un huevo?

No. Para limpiarlo a él, usando una foto, porque sí se puede hacer así, vamos a usar sahumerio y un espray que se llama “Siete veces reversible” que traigo de México para revertir ese problema en el que está, además, usamos una vela encendida porque ocupamos la fuerza del fuego, agua como elemento fuerte y pétalos de rosa para dar tranquilidad y paz.

¿Es suficiente con la limpia del huevo a distancia para ayudarle a Paté?

No ¡Que va! Como le dije desde el principio, el trabajo que le hicieron a Paté es fuertísimo, él necesita, además de la limpia de huevo, un proceso de limpias que se puede llevar, al menos, un mes. Él mismo se lo puede hacer en su casa, también alguien como yo se lo puede hacer.

La bruja blanca, Mithzi-Tarot, le hace una limpia a una foto de Paté Centeno

Paté no puede seguir con sus proyectos sin limpiarse, es urgente. Si quiere lograr que sus proyectos avancen y vuelva la prosperidad, necesita urgentemente luchar contra la brujería que le echaron, la cual pude ver clarita en las cartas.

Usamos esta foto del Paté porque fue la que puso en Facebook después de que lo despidieron. (Tomada de Facebook)

¿Qué pasa si Paté no hace caso y no se hace ninguna limpia?

Vea. Ya terminamos de hacer la limpia con huevo a la foto de Paté, véalo usted mismo, se ve el huevo como cocinado y eso no es bueno, además, se formaron como dos figuras, eso significa que hay dos personas en la vida de Paté que lo están perjudicando, él tiene que revisar bien sus amistades. Si no se hace la limpia sus proyectos podrían no prosperar.