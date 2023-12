Adiós al agua de calzón, mal de ojo y envidias con una buena limpia de fin de año

¿Siente como que le echaron mal de ojo? ¿Cree que le están dando agua de calzón, pero no ha podido comprobarlo? ¿Hay mucha gente envidiosa a su alrededor? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, les vamos a contar lo que la bruja Mithzi Bonilla, conocida como Mithzi Tarot, nos recomendó a nosotros: “hágase una buena limpia de fin de año”.

La tarotista Mithzi Bonilla Solano, conocida como Mithzi Tarot, le hizo una limpia de fin de año a la influencer tica Jossie Castillo, conocida en redes sociales como Joticwolf (Eduardo Vega Arguijo)

Como nosotros no sabemos nada del tema le dijimos que nos ayudara a aprender. Nos respondió que de casualidad el miércoles 27 de diciembre le llegaba una persona a hacerse su respectiva limpia de fin de año y que podíamos visitarla para verr cómo se hace una limpia, qué ingredientes se usan y para qué sirve.

Llegamos puntualitos, a las 10 de la mañana y ahí ya estaba una influencer costarricense, Joticwolfofficial. Quien es muy conocida en TikTok, YouTube e Instagram.

Joticwolfofficial tiene 25 años, es de Moravia, tiene 2 hijos y se hace limpias, al menos, tres veces al año. Según nos dijo, cuando se siente muy cargada de energía negativa o bajoneada de pilas se va para donde Mithzi y se hace su buena limpia.

“Cuando me hago la limpia me siento como nueva, salgo de donde Mithzi feliz, con el tanque de energía positiva totalmente cargado. Salgo viendo el mundo diferente, veo hasta mejor los colores de las cosas de lo motivada, de lo bien que me hacen las limpias”, nos dijo la influencer.

¿En serio ayuda hacerse una limpia? Le preguntamos.

“Por lo mismo me las hago varias veces al año. Después de una limpia atraigo la suerte, las buenas vibras y la gente positiva. Me ayuda con el trabajo, a generar ingresos, me abre puertas en lo laboral y el amor. Es buenísimo”, nos respondió.

Tres tipos de limpias

Mithzi Tarot nos explicó que hay tres tipos de limpias: una que se hace con baños, los cuales se hacen cuando se detecta que a la persona le han hecho una brujería, llámese entierro, amarre, cierre de caminos, agua de calzón.

“Esos baños se hacen durante casi un mes. Son baños que se le mandan a las personas dependiendo del mal que se le detecte”, asegura la tarotista.

También están las limpias que se hacen para quitar mala energía como estancamiento, mal de ojo y envidia. También sirven para renovar energías positivas y abrir caminos profesionales y amorosos. Ese fue el que se hizo Joticwolfofficial.

“Es una limpia con hierbas, aceites, sahumerios que le hago directamente a la persona. También hay una limpia con huevo. Esta limpia con huevo es muchas veces mal entendida porque muchos la hacen como si fuera una limpia en sí y ahí está el error.

“La limpia con huevo es cierto que quita energías negativas, pero no todas, además, es una limpia que se convierte como en un análisis porque el huevo, además de quitar energías negativas, informa qué tipo de embrujo tiene la persona y ahí es donde se debe hacer otro tipo de limpia”, explica Mithzi.

La limpia

Antitos de las once de la mañana, después de que nos dieron varias explicaciones, Mithzi le dijo a Joticwolfofficial que se quitara los zapatos, pusieron una alfombra especial en el suelo y comenzó la limpia.

Tuvimos que hacer silencio total, solo se escuchaba un canario que durante la limpia no dejó de cantar alegremente y una campanita que tampoco paró de sonar, ya que durante el rito de la limpia es fundamental que suene y suene para alejar desde malas vibras hasta malos espíritus.

Joticwolfofficial se puso de pie, abrió sus manos como cuando uno las abre antitos de abrazar a alguien y Mithzi le comenzó a pasar un ramo de eucalipto que estaba amarrado con una cinta roja, la cual sirve para atraer amor y buena suerte. Mithzi no soltó como una ollita de barro en la cual tenía encendido incienso y de ahí salía bastante humo.

Había dos recipientes plásticos entre todo lo que usó la bruja para la limpia que nos llamaron la atención, uno tenía un líquido verde que es una mezcla secreta que hace Mithzi y no hubo forma de que soltara ni uno solo de los ingredientes, pero aseguró que es para atraer buenas vibras.

El otro es manteca de corojo. El corojo es un fruto que da una palmera el cual tiene un corazón de almendra del que se hace aceite o manteca de muy buena calidad y en las limpias se usa como protección.

“Yo reclamo mi energía. Reclamo mi energía por el siete veces siete y por el tres veces tres, yo me limpio y descargo todo aquello que me tiene bloqueada, que no me deja ser feliz. Yo me despojo”, es parte de lo que Mithzi le hizo repetir a la influencer mientras la limpiaba y antitos de darle un huevo crudo para que se lo pasara por todo el cuerpo.

“Me siento renovada. Como le dije, cuando me limpio siento algo especial y tengo la seguridad de que atraeré cosas positivas a mi vida”, nos dijo Joticwolfofficial después de que le hicieran la limpia.

Hágase la suya en casa

Mithzi nos hizo el favor de dejarnos una receta para quien guste se haga una limpia en su casa. Se necesita: un huevo, un vaso de agua y palo santo.

¿Cómo me la hago? Pase el palo santo en incienso y después páseselo por el cuerpo, después, pásese incienso por todo el cuerpo, de arriba abajo. Lo que sigue es agarrar el huevo y se persigna en voz alta (en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) sosteniendo el huevo mientras hace la señal de la cruz.

Sin soltar el huevo se lo pasa por todo el cuerpo y después quiebra el huevo y lo echa en un vaso con agua y listo, así al menos se arrancó tamaño montón de malas vibras.