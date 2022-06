Tarotista que le leyó las cartas a la Sele la pegó por completo

Tan solo tres minutos llevaba el partido de la Sele y Nueva Zelanda cuando Joel Campbell llenó las gargantas de los ticos con el grito de gol.

La clasificación de la Sele se celebró en todo el país. (Jose Cordero)

En ese momento, Mithzi Bonilla Solano, la tarorista y vidente que le echó las cartas a la Sele el pasado 9 de junio a petición de La Teja, supo que esa fue la confirmación de lo que le dijo el tarot.

“Cuando vi que Joel metió el gol me dije: ‘Ese es el triunfo de nosotros’. Me emocioné porque lo había visto en las cartas y era mi reputación en juego. Pero estaba segura que íbamos a ganar, porque tengo muchos años leyendo el tarot y este no miente”, recordó.

Ella lo pegó con toda claridad, ya que en el video que publicamos en nuestras redes sociales no dudó en decir que el triunfo iba a ser inminente, aunque a la vez reconoció que no iba a estar fácil, tal y como sucedió. Además llama la atención que el pronóstico de la tarotista fue rápido, en dos toques tiró una carta y supo que ganaríamos, igual que sucedió en la mejenga, en la que el atacante anotó empezando el juego y nos dio tranquilidad.

Incluso, nos contó que la mañana de este martes la buscó otro medio de comunicación y le salió el mismo resultado.

“Es muy curioso que salga lo mismo, que íbamos a ganar, entonces vi el partido muy emocionada desde mi casa con mi familia”, explicó Bonilla.

Sin dudas

Según le contamos en la edición de este lunes 13 de junio y como le mostramos en video para que a nadie le quedara dudas, la primera carta que le salió fue el “as de copas”, lo que significaba el triunfo inminente.

“Dice el tarot que nos venimos con el triunfo desde Catar. Esta carta es un triunfo… es un… ¡ay! Hasta que me emocioné. Es triunfo para Costa Rica”, dijo esa vez Mithzi.

Cuando la visitamos para la lectura de cartas, ella explicó que el tarotista que conoce sabe lo que significa esa carta, el as de copas, la copa llena. Aseguró que salió una de las mejores cartas en el tarot para decir que habrá un triunfo. Cuando sale habla de bendición, prosperidad, buen presagio.

Finalmente, a la 1:45 p.m., cuando el árbitro Mohammed Abdulla Hassan dio el pitazo final, quedó demostrado que su lectura fue correcta, nos metimos entre las 32 mejores selecciones del mundo.

Hasta la lesión

Pero Mithzi no solo pegó el triunfo, sino que cuando se le consultó si habría algún lesionado dijo: “Hay una carta que me lanza una preocupación de que durante el partido alguno se lesione, deben cuidar eso. Veo como un lesionado, nada grave, pero durante el partido”.

Mithzi Bonilla dice que el tarot nunca miente y sabía que pegaría. (Eduardo Vega Arguijo)

Esa fue la jugada de Francisco Calvo, en la que se fue expulsado Kosta Barbarouses por una dura entrada en la que se le fue con todo al tobillo derecho del defensor, quien estuvo varios minutos recuperándose.

También tuvo razón lo que predijo sobre el seleccionador Luis Fernando Suárez: “La carta de la muerte nos dice que aquel Luis Fernando Suárez que vimos en la primera vuelta de la eliminatoria mundialista, con dudas durante el partido y en los cambios, ya no existe, ya murió. Ahora hay un director técnico que nos va a sorprender. Hay una carta que nos dice que, ante Nueva Zelanda, Suárez va a imponerse y que sus decisiones serán concretas y directas, serán las mejores para el equipo. Tiene ahora otra mentalidad”.

Sobre eso, este martes comentó: “También dije que la estrategia que iba a usar el técnico en el partido iba a ser fundamental y así fue. Todo lo que él hizo fue lo que sacó el partido adelante, con la ayuda de los chicos, pero como él manejó la posición de todos y los cambios que hizo lo pude ver en el tarot”, recordó.

Y aunque con las características y calidad de Keylor es fácil pegarla, el Halcón tampoco nos defraudó y así lo había adelantado Mithzi, cuando dijo que el arquero del PSG iba a ser fundamental en este partido.

Keylor no defraudó y nos salvó en varias ocasiones. (KARIM JAAFAR/AFP)

“Yo lo admiro mucho y él dio el 100%, como el tarot lo decía”, comentó.

Y como gran cantidad de aficionados, Mithzi también se fue a celebrar la clasificación y contó que de inmediato le empezaron a llegar mensajes de gente que no conoce y hasta la empezaron a reconocer en la calle y le decían que fue la que dio la victoria.

La vidente explicó que ella lee las cartas desde hace 15 años, lo hacía más que todo con su familia, pero tras la pandemia, al quedarse sin trabajo por la suspensión de los eventos, comenzó a hacerlo con sus amigos y los amigos de estos.

Otro que pegó

Otro que la pegó fue el vidente Minor Khayan, quien en las predicciones que publicamos en La Teja a inicios de año, había dicho: “Un milagro se aproximaría para que Costa Rica vaya al Mundial de fútbol. El cambio del entrenador ha sido vital. El repechaje nos favorecerá”.

Ante su acierto, el mentalista dijo estar muy contento por la Sele y el pueblo costarricense que lo está llamando para felicitarlo por su precisión y máxime en el momento en que lo dijo, cuando muchos pensaban que esto no era posible.