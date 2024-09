Diputado arremete contra ministra de Educación: “es una irresponsable, intenta engañarnos”

El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio le tiró con todo a la ministra de Educación por no saber lo que se necesita para el presupuesto del 2025. Albert Marín. (Albert Marín)

El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, dijo que la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, es una irresponsable, por presentar un presupuesto incompleto para el 2025 y, además, porque a más de dos años de este Gobierno no ha sido capaz de presentar la llamada Ruta de la Educación.

El martes por la noche, Müller reconoció ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los salarios y aguinaldos del 2024 y 2025.

“La ministra es una irresponsable y vino a demostrarnos dos cosas: ella misma es consciente de que el presupuesto para el 2025 está incompleto y que no alcanza.

“Intenta engañarnos diciendo que la situación no es grave, pero las rebajas en el presupuesto se ven hoy cuando en las juntas de educación no hay plata ni siquiera para pagar servicios como la luz o el agua y con el presupuesto que está presentando no les bastará para el otro año”, añadió.

Durante la comparecencia, la diputada Sonia Rojas, le cuestionó por la cantidad de plata que se asignó para remuneraciones para el 2024, cuando se proyectó que se necesitan cerca de ¢1.650 millones para cerrar el presente curso lectivo.

“En el análisis presupuestario que hace la Asamblea Legislativa se nos indica que para agosto de 2024 el MEP tiene autorizado para salarios ¢1.579 millones.

“Si hacemos una proyección, para cerrar el año ustedes necesitan ¢1.650 millones. Es decir, les faltan ¢71 mil millones para terminar el año, pagar salarios y aguinaldos. ¿Qué van a hacer?”, le preguntó la legisladora.

La ministra no respondió la consulta de la verdiblanca y le dio la palabra a su viceministro, Leonardo Sánchez, quien afirmó que no tienen el dinero, por lo que tendrán que hacer de tripas corazón.

“Es una irresponsabilidad y no hay acto más criminal que no pagar el salario a quien rindió su esfuerzo en hacer su trabajo″, agregó Rojas.

La ministra de Educación Anna Katharina Müller aseguró que la ruta de la educación es un documento interno. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Solicitud

Acuña lamentó también que la ministra dijera que la Ruta de la Educación, un proyecto que presentó con bombos y platillos el Gobierno, en febrero del año pasado, se sigue trabajando, aunque no haya un documento oficial, pues para Müller, es un documento interno.

- “¿Qué pasó con la Ruta de la educación?”, le consultó Óscar Izquierdo, del PLN este martes por la noche.

- “Es un documento interno”, le respondió la ministra, quien luego agregó: “Creo que se ha hecho una confusión, no hemos cambiado la educación, la ruta lo que está haciendo es ejecutando correctamente la política educativa y curricular”.

El diputado frenteamplista envió un oficio este miércoles al MEP solicitando el documento, porque aunque se diga que es interno, el documento al que hace alusión la ministra es de carácter público.

El presupuesto para el MEP se reducirá en casi 18 mil millones de colones. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Ella ha dicho que existe, pero que no es un documento interno. En otras ocasiones ha dicho cosas muy poéticas, para ser de políticas públicas y quiero verlo, porque no hay documentos privados en el sector público, a menos que sea muy excepcional y así lo establece la Constitución Política.

“El deterioro en la educación pública es culpa de Rodrigo Chaves. Sabemos que los recortes en el presupuesto de la educación comenzaron en el 2017, en gobiernos anteriores, pero esta administración tiene más de dos años y no se ha hecho nada por resolver las órdenes sanitarias en unas 800 instituciones en todo el país, no hay plata para cubrir gastos diarios, los comedores escolares tienen menos plata para invertir en la alimentación de los estudiantes”, comentó.