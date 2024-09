Pilar Cisneros sacó de quicio a diputada y esta explotó y le dijo de todo

Pilar Cisneros, diputada oficialista, hizo unas declaraciones sobre el polémico Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que sacaron de quicio a la diputada liberacionista Paulina Ramírez.

El pleito se dio este miércoles en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Pilar Cisneros sacó de quicio a la diputada Paulina Ramírez. (Cortesía)

Cisneros metió el dedo en la llaga al decir que no hace falta aumentar el FEES porque las universidades públicas históricamente han guardado plata para gastar como ellas quieran y dar enormes salarios a sus empleados.

La legisladora dijo también que es injusto que pese a que las universidades tienen un montón de plata guardada, sigan pidiendo que se les aumente el FEES, mientras hay tantas necesidades en otras áreas del país.

La diputada Ramírez explotó contra Pilar y le dijo que sí, es cierto que las universidades guardan plata, pero asegura que tiene sus razones, ya que, por ejemplo, si están planeando la construcción de un edificio deben guardar plata para ese proyecto. La liberacionista le dijo a Cisneros que en lugar de andar vendiendo humo debería preguntarle a las universidades por qué guardan plata antes de hablar.

La liberacionista le dijo a Cisneros que pida información a las universidades antes de hablar. (Albert Marín)

“Doña Pilar, deje de decirnos mentirosos, ustedes son los que le mienten al pueblo de Costa Rica, ¿por qué asegura algo si no ha tenido la oportunidad cada institución de responderle?... pero usted de forma muy ligera le dice al pueblo costarricense cosas que usted no puede asegurar y que yo tampoco puedo asegurar, pero sí le digo que puede ser posible que haya compromisos específicos y que también nos presentaron aquí una lista de necesidades que tenían y que no podían gastar por el tope de la regla fiscal.

“Usted no puede seguir asegurando y diciéndonos a todos mentirosos en este país cuando ni siquiera tiene el respaldo de los datos de la información que emite a los costarricenses”, expresó Paulina.

Luego de semejante regañada, Pilar pidió la palabra y sostuvo lo que había dicho anteriormente y dijo que los datos que estaba dando habían sido tomados del análisis que hizo la Asamblea Legislativa del presupuesto y tomados de la Contraloría General de la República, así que no estaba inventando nada.

Paulina Ramírez explotó contra Pilar Cisneros

“Le he dicho varias veces que le pida a cada institución (universidades) la información para que den sus propias respuestas, pero por favor, no ponga palabras en mi boca y no me vuelva a decir mentirosa, yo cuando hablo lo hago con mucha responsabilidad, le ruego que me respete como profesional, le ruego que me respete cuando yo emito un criterio, yo no hablo sin respaldo técnico”, le volvió a responder Paulina a Cisneros.