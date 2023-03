Diputado de Nueva República calentó el plenario con frases contra feministas

El diputado David Segura, del partido Nueva República, dio unas polémicas declaraciones este miércoles en el Plenario Legislativo que le cayeron a más de uno como una patada en el estómago.

Los legisladores acordaron hacer un debate reglado con motivo del Día Internacional de la Mujer para que cada legislador pudiera referirse al tema. La mayoría de diputados hablaron sobre los logros de algunas mujeres y también del trabajo pendiente que hay en materia de igualdad de género, pero David criticó fuertemente algunas conductas de las mujeres.

El diputado David Segura criticó a las mujeres que se desnudan en manifestaciones. Foto: Cortesía.

“Hoy quiero conmemorar a las mujeres biológicas, a las que la ciencia identifica muy bien desde antes de nacer, las que para mí y para la mayoría de costarricenses son las mujeres de verdad. Es un día para homenajear a las mujeres a todas incluyendo a las que en esta Asamblea Legislativa los diputados de izquierda les llaman ‘hombres que menstrúan’ y que en realidad son mujeres, por que solo las mujeres menstrúan, pero bueno, ya estamos acostumbrado a las tonterías de algunos por acá”, manifestó.

El legislador criticó y calificó con doble moral a los diputados que este martes presentaron 184 mociones en contra del proyecto de ley que pretende defender el derecho de la vida de los no nacidos, porque asegura que la vida de las mujeres y los hombres debe protegerse desde el vientre.

El diputado David Segura criticó conductas de mujeres que se manifiestan en las calles

“Basta ya de ese doble discurso, por un lado dicen ni una menos, pero por otro lado piden abortar a las mujeres que no han nacido, dicen vivas las queremos, pero si la mujer está en el vientre de su madre la quieren matar. El verdadero feminismo debería ser inclusivo, el verdadero feminismo no es pelarse las tetas en las calles, rayar paredes y pegar gritos, el verdadero feminismo es defender a las mujeres, defender sobre todo los derechos de las mujeres indefensas y qué más indefenso que una mujer que no ha nacido”, añadió el diputado.

Poco después de la intervención de Segura, la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, defendió en su discurso a las mujeres que durante la historia han luchado por los derechos, incluso rayando calles y quemando llantas o pegando gritos porque ellas han logrado importantes avances en materia de igualdad.

Sofía Guillén defendió las luchas de la mujeres a través de la historia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte la legisladora Rocío Alfaro, también del Frente Amplio, dijo que este 8 de marzo no es el Día de la Madre, o el Día de los Enamorados, tampoco un día para dedicar canciones como Mujeres, de Ricardo Arjona, sino que es un día para luchar por los derechos de las mujeres, los cuáles han sido aplazados muchas veces por cosas “más importantes”, para ella ese es el verdadero sentido del Día Internacional de la Mujer.