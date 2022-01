Diputado Eduardo Cruickshank revela que en 2020 le sugirieron dar un golpe de Estado

El diputado Eduardo Cruickshank, actual candidato presidencial del partido Restauración Nacional, presentó este miércoles su libro “Historia de una presidencia”.

En sus páginas cuenta lo vivido durante su año al frente de la Asamblea Legislativa y hace una gran revelación: afirma que a finales del 2020 varios costarricenses le propusieron apoyar un golpe de Estado y asumir él la presidencia de la República.

Manifestantes atacan a policías afuera de casa presidencial. Captura de video. En octubre del 2020 los manifestantes comandados por Rescate Nacional atacaron a policías afuera de Casa Presidencial. Captura de video.

El abogado no reveló los nombres de quienes le hicieron semejante propuesta, pero haberse dado en el marco de manifestaciones, los señalamientos apuntan a representantes de Rescate Nacional, agrupación que lideró las protestas de octubre del 2020 en muchas partes de Costa Rica.

“Cuando el país se encontraba en una situación de alta crispación, distintos grupos de manifestantes me decían que me fuera alistando porque yo estaba en el orden de sucesión, pero mi respuesta contundente siempre fue un no rotundo”, afirmó Cruickshank.

La idea de un grupo de los manifestantes de cabeza caliente era romper el orden constitucional, quitar al presidente Carlos Alvarado y a su gabinete para que --según ellos-- la conducción del país quedara en manos del presidente de la Asamblea Legislativa.

“Dije que en esas circunstancias no querría ser el sucesor en el mando, porque nací, me eduqué y me formé en democracia y creo en la institucionalidad de este país”, dijo Cruickshank.

El libro, de 200 páginas, escrito en primera persona, describe con franqueza los sentimientos y las posiciones que rodearon los temas más duros del trabajo parlamentario durante el año en el cual el limonense presidió del Congreso, entre mayo del 2020 y abril del 2021.

Eduardo Cruickshank Eduardo Cruickshank reveló en su libro "Historia de una presidencia" que le sugirieron que habría un Golpe de Estado. Foto: Cortesía (Cortesía)

El libro incluye también un prólogo escrito por el historiador Vladimir de la Cruz quien asegura que Cruickshank fue un presidente “a la altura de los tiempos que le tocó vivir”.

En un artículo publicado en diciembre del 2019 en larevista.cr, el mismo historiador recordó que los golpes de Estado más recientes en Costa Rica fueron el de José Figueres a Otilio Ulate, de 1948, cuando no le entregó el poder el 8 de mayo de aquel año, como debía ser por haber ganado las elecciones.

Antes de ese ocurrió el de Federico Tinoco a Alfredo González Flores, en 1917.

