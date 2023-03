Diputado explota contra las mujeres que rayaron las paredes del Museo Nacional

El legislador está molesto por los daños al Museo Nacional. Foto: Facebook. (Facebook de David Segura)

El diputado David Segura, del partido Nueva República, explotó en redes sociales contra las personas que rayaron las paredes del Museo Nacional durante su participación en la marcha de este miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Solo en la mente retorcida de los femin@zis puede caber la posibilidad de vandalizar el Museo Nacional, que es patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica. Rayar paredes no es feminismo, es idiotez. No son causas y banderas de la mujer costarricense, esto es un grupito incapaz de dar la cara, que promueven el caos, el desorden y la violencia social, y que no respetan las leyes.

David Segura dice que estos actos no representan a las verdaderas feministas. Foto: Facebook. (Facebook de David Segura)

“La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, dijo ayer ‘que los derechos de las mujeres se lograron rayando paredes y quemando llantas’. ¡Nada más lejos de la realidad histórica! Eso es salvajismo, es violencia y no representa a la inmensa mayoría de mujeres costarricenses.

“Son más las mujeres educadas, de valores, respetuosas. Son más las que no necesitan pelarse las tetas, rayar paredes o pegar gritos para hacer valer sus derechos”, expuso el legislador en su cuenta de Facebook.

La mañana de este jueves, funcionarios del Museo Nacional lavaron las paredes para quitar los mensajes escritos por las manifestantes.