Diputado explotó contra Johnny Araya y le dijo hasta de lo que se iba a morir

El alcalde de San José, Johnny Araya, llegó este martes a comparecer a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y un diputado que le lleva ley, le dijo “hasta de lo que se iba a morir”.

Araya fue convocado para hablar del problema que vive San José con el tratamiento de residuos sólidos ya que el relleno de La Carpio y el de Aserrí, que es operado por la empresa Ebi, están ya al límite, por lo que urgen soluciones.

Varios diputados le reclamaron a Araya que, pese a que ha estado al frente de la alcaldía de San José durante 32 años, no ha dado una solución concreta al problema de la basura.

Araya se defendió y dijo que él ha tratado de hacer lo que está a su alcance, pero pide que se cree una comisión en la que participen las municipalidades y también representantes del Gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Salud, para tratar el tema a fondo, ya que asegura que las municipalidades solas no pueden con semejante responsabilidad.

Cuando le llegó la oportunidad de hablar al diputado David Segura, de Nueva República, entró de una vez con los tacos de frente.

“No voy a decir a decir que me alegra verlo hoy porque la verdad cuando veo políticos como usted lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad, después del pésimo trabajo que han hecho en la municipalidad” dijo Segura.

El legislador le preguntó a Araya si era verdad que pensaba seguir vinculado a la muni luego de terminar su periodo, como dicen algunos rumores, pero el alcalde dijo que no.

“¿Sabe usted que es un parásito? Un parásito es un organismo que vive a lo interno de otro ser y se alimenta de él, yo creo que eso es lo que usted ha sido, don Johnny, en estos 32 años en la municipalidad, ganando salarios multimillonarios y haciendo un pésimo trabajo en la municipalidad”, en ese momento el diputado Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión, interrumpió a Segura y le pidió que se comportara.

Johnny Araya también pidió respeto y dijo que el ataque del legislador era altanero.

Pero esta no es la primera vez que a Segura se le pasa la mano con Araya, en noviembre pasado, también en la Comisión de Ambiente, atacó al acalde.

“A mí no me duele que Liberación gane, a mí me duele que la gente esté sufriendo por políticos como ustedes, corruptos, que lo que llegan es a robarse el dinero, estén gobernando y estén mal utilizando los recursos”, dijo Segura.

Ante esas declaraciones el diputado Óscar Izquierdo, del PLN, había enfrentado a Segura y le dijo que si tenía pruebas que respaldara esas afirmaciones las presentara a la Fiscalía, de lo contrario lo mejor era que se callara.