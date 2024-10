Diputado Gilbert Jiménez le mandó un mensaje sin pelos en la lengua al ministro de Seguridad

El diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional, dijo sentirse muy dolido luego de que el OIJ diera a conocer que la cifra de homicidio de este año llegó a 700.

A raíz de esto el legislador mandó un mensaje, sin pelos en la lengua, al ministro de Seguridad, Mario Zamora, ya que piensa que el jerarca no está haciendo lo que debería.

Gilbert Jiménez mandó un rudo mensaje al ministro de Seguridad, Mario Zamora. (Rocío Sandí Z.)

“Muy lamentable, doloroso y triste, nuestras condolencias a esas familias, esta situación sangrienta hoy llega a 700 homicidios, donde tenemos 38 (víctimas) que son menores de edad y donde el 80% es de 50 años a menos".

Jiménez dice que muchos no entienden que estos récords que generan dolor y vergüenza dejan ver que no hay acciones ni estrategias claras para mejorar la situación de seguridad que vive el país.

“Es muy lamentable ver cómo la imagen del país se deteriora, medios de México, Estados Unidos, España y otros países hacen ver que Costa Rica se encuentra en una situación crítica, que es un paraíso donde la droga trasciende a ciegas sin llevar a cabo acciones contundentes por parte del Gobierno.

El diputado dice que Mario Zamora no está haciendo lo suficiente. (John Durán)

“Yo le solicito señor ministro de Seguridad Pública que por favor entendamos, no seamos omisos, que no venga a decir que todo está bien cuando la situación no solamente es crítica y dolorosa, es muy triste que los ciudadanos costarricenses estemos viviendo esto y que hasta el turismo se vaya a ver afectado por no tomar acciones contundentes... tenemos que actuar y le pido que por favor tome acciones contundentes, estratégicas, que busquemos la coordinación competente con los cuerpos policiales para combatir frontalmente la inseguridad“, expresó.

El legislador le pidió al jerarca de Seguridad que se ponga a trabajar y tome de una vez por todas las acciones necesarias y contundentes para frenar la ola de violencia que vive el país.