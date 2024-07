Diputado Gilbert Jiménez se le fue con todo a Rodrigo Arias y le pidió que se retracte

El diputado Gilbert Jiménez está bravísimo con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, al punto de comentar que este tuvo un comportamiento irresponsable y vanidoso. Ademas, le pidió que se retracte, debido a unas declaraciones que dio a la prensa.

Este martes Arias dijo en conferencia de prensa que iba a cambiar la estrategia de las reuniones que acostumbran tener representantes de los tres poderes de la República sobre temas de seguridad, porque reconocía que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico no estaba caminando de la mejor manera.

Gilbert Jiménez se enojó con Rodrigo Arias y le pidió que se retracte. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

“Lo que lo hace diferente es que en esta reunión, a la que vendrían autoridades del Poder Judicial, la presidenta de la Sala, el fiscal general, el director del OIJ, etc.; además, van a estar presentes jefes de fracción y los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. O sea, lo que se resuelva ahí, lo que se conozca ahí, no hay razón para que no tenga una solución rapidísima en la Asamblea, porque si ahí se dice: ‘Bueno, cambiemos este proyecto que está pegado, estaba entre los diez y es mejor presentar este otro y estamos de acuerdo’, pues diay se pasa a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sabiendo que ellos van a estar de acuerdo y también los jefes de fracción instruyen a sus diputados de que urge aprobar esto.

“Parece que la única forma en que esto camine, porque esto no ha caminado bien, yo lo reconozco, es juntándonos de esta forma para todos poder decir: ‘Bueno, aquí estamos todos los que tenemos que resolver esto, a ver cómo podemos salir adelante’. Eso es lo que yo esperaría”, dijo Arias.

Ante esas declaraciones, Gilbert, actual presidente de la Comisión de Seguridad, convocó a una conferencia de prensa este miércoles y le tiró durísimo a Rodrigo Arias.

Gilbert Jiménez se le fue con los tacos de frente a Rodrigo Arias

“Don Rodrigo, lamento mucho sus declaraciones injustificadas y sin fundamento, por cuanto usted califica que la agenda de proyectos no camina bien sin tan siquiera consultar el estado y avance de cada proyecto convocados en este período extraordinario, faltando a la verdad y sin la información de respaldo y el estatus de los proyectos.

“Me permito recordarle que el pasado lunes 24 de junio al ser las 9:58 horas, le envié un mensaje vía WhatsApp y también conversé con sus asesores, donde le solicité reconsiderar no cancelar la mesa de trabajo de los tres poderes convocada para el martes 25 de junio a las 10 a.m., y de lo cual no obtuve su aval”, dijo Gilbert.

Dicha reunión fue cancelada, porque Arias estaba incapacitado.

Gilbert cuestionó la decisión de Rodrigo Arias

Jiménez también cuestionó al presidente legislativo porque dice que no dijo a la prensa cómo están las cosas en realidad

“¿Por qué no le dijo a los costarricenses que usted esa semana de manera unilateral canceló la mesa de trabajo?, por cuanto ni siquiera se me consultó sí podría ayudar en la coordinación de la sesión o en su defecto si existía algún inconveniente al respecto, cuando usted sabe muy bien que podía contar con esta Presidencia de la Comisión, máximo conociendo que por su estado de salud no podría su persona participar, sin embargo, prefirió cancelar la reunión de Seguridad que usted determinó de ‘urgente’ con los otros poderes, ¿acaso no fue una actitud irresponsable y vanidosa de su parte anteponer la seguridad del país?

Rodrigo Arias dice que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico no ha caminado bien. Foto: Lucía Astorga.

“¿Por qué en lugar de pretender montar un show mediático, convocando a los otros Poderes del Estado (con quienes por cierto hemos trabajado hombro a hombro tanto antes como durante su convalecencia), no nos reunimos todos los miembros de la Comisión con su persona, con la finalidad de escuchar de primera mano las “acciones” y propuestas que usted nos tiene? Y de parte nuestra darle a conocer lo referente a cada proyecto y el plan de trabajo que realizamos en la comisión.

“Le solicito en nombre de la comisión que se retracte de sus manifestaciones que manchan, deslegitima el trabajo y la honorabilidad de las labores realizadas por la comisión, porque con sus actuaciones poco se aporta a enfrentar el problema de inseguridad que vive el país y por tanto, le solicito con el mayor de los respetos, que ponga su presidencia a trabajar de manera conjunta con la Comisión, ampliando las jornadas del plenario en horas y días necesarios, con una agenda única de los proyectos de seguridad que se encuentran en plenario, ya que eso sería de un gran aporte a nuestra labor”, manifestó Jiménez.