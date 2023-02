Diputado habla sobre rumor de que renunciará para que Joselyn Chacón llegue al Congreso

Manuel Morales es ingeniero forestal y administrador de empresas. Foto: Cortesía.

El diputado Manuel Morales se refirió este miércoles a los rumores que circulan desde el martes en la noche sobre una supuesta renuncia a su cargo.

Los chismes empezaron luego de que Joselyn Chacón renunciara a su cargo como ministra de Salud. A raíz de esto, empezó a circular la versión de que Morales, quien fue elegido como el cuarto diputado por San José, renunciaría para asumir la presidencia del INS y que la actual cabeza de esa entidad, Mónica Araya, asumiría una embajada.

Todo esto para que la exministra de Salud pueda convertirse en diputada, ya que en las elecciones ella ocupaba el quinto lugar por la provincia de San José. Morales era el cuarto, de ahí que ella sea la que sigue si él jalara.

Ante este escenario, el diputado dijo lo siguiente:

“Nunca lo he tenido en la mente, no lo he pensado, inclusive, al momento que estaban saliendo las noticias ayer, yo me di cuenta de los rumores. Me imagino que estos rumores salen por la mismas declaraciones de ella, de que pronto llegará a la Asamblea. De mi parte no lo tengo contemplado, estoy enfocado en mi trabajo legislativo”, manifestó el legislador.

Al consultarle a Morales si ha recibido algún tipo de propuesta para asumir el INS, dijo que de momento no, pero tampoco se cierra a las posibilidades.

“Ni el presidente (Rodrigo Chaves) me ha llamado, ni he tenido contacto con el INS. Ese mismo rumor lo escuché anoche, pero yo no he tenido ninguna conversación con el Ejecutivo sobre el tema. Estoy muy enfocado en mis proyectos de diputado, siempre me he visualizado hasta el 2026. Siempre estoy abierto a las opciones, eso sí y bueno, veamos que sucede pero de momento veo a la presidenta del INS muy estable en su puesto, yo me veo muy estable en mi puesto y creo que han sido rumores por declaraciones que ha hecho la exministra”, agregó.

“Si me lo pide el presidente primero me sentaría a hablar, no creo que me lo pida así, porque él no es de pedirlo así, creo que habría todo un escenario y ya si viene desde el presidente lo conversaría con él a ver cuál es plan o la estrategia de qué es lo que quiere”, manifestó.

El diputado oficialista dijo que es amigo cercano de Joselyn Chacón, pero asegura que no ha tocado el tema con ella.

“Nunca hemos conversado eso, cuando estábamos por nuestras diputaciones, la cuarta y la quinta por San José, lo trabajamos fuerte en campaña, pero ya después yo quedé electo y cuando asume el Ejecutivo el poder, ella queda de ministra de Salud y cada uno asumió sus roles de trabajo y de ahí nunca más volvimos a tocar el tema”.