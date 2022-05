Diputado Leslye Bojorges hace historia en la Asamblea con sus dos metros de estatura

Leslye Rubén Bojorges León, sin ninguna duda, es un diputado de altos vuelos. Su estatura es de nada menos dos metros exactos, es el legislador más espigado de la nueva Asamblea Legislativa y posiblemente en toda la historia del país.

El representante del PUSC le contó a La Teja que gracias a su altura le ofrecieron una beca en una universidad gringa para que jugara baloncesto, pero al final la rechazó.

Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, dice que haciendo memoria don Lesley es el legislador más alto que ha puesto un pie en el Congreso. Anteriormente ese récord lo había impuesto el liberacionista Roberto Thompson, quien acaba de terminar su gestión y mide 1,90 metros.

Leslye Bojorges vive orgulloso de su altura. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Ayales dice que incluso están analizando si hace falta adaptarle un micrófono de solapa al dipu socialcristiano para las sesiones del plenario en caso que el de la curul le quede muy bajo, por lo que en los próximos días definirán ese tema.

Bojorges toma con humor el tema de la estatura, ya que está acostumbrado a que el asunto salga a relucir.

“Mi madre, Flory Cecilia León, es una mujer alta y mi papá, Euclides Bojorges, también, pero sobre todo teníamos una tía bisabuela, por parte de mi mamá, que era muy alta, medía dos metros, entonces creemos que de ahí viene la genética.

“Siempre me ha tocado ir de último en la fila: en el kínder, en la escuela y en el colegio, y buscar a la compañera más alta para desfilar en las graduaciones y los bailes”, recordó de forma simpática.

[ Ujier talamanqueño le escribió una carta a la primera diputada indígena ]

Rechazó beca

El papá de Leslye es panameño y vive en Estados Unidos, así que cuando estuvo un tiempo en ese país, una universidad le puso el ojo para su equipo de baloncesto cuando lo vieron jugar en el cole..

“Estuve unos años jugando baloncesto en secundaria, pero el mal de patria me ganó y decidí regresar a Costa Rica, inclusive la universidad de Houston me ofreció una beca para estudiar allá la carrera que quisiera y me pagaban el apartamento, pero al final regresé y aquí estoy sirviéndole al país”.

Los dos hijos del diputado, Felipe (izq) y Leslye, van por el mismo camino del papá. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

El político siempre ha estado muy orgulloso de su altura, sin embargo, reconoce que durante su niñez y adolescencia recibió muchas vaciladas y le pusieron un tanate de apodos.

“Cuando uno es tan alto siempre lo molestan, sobre todo que yo soy de Alajuela, la tierra de los apodos, entonces imagínese, me decían: ‘el Kilométrico’, ‘Varilla de cohete’, ‘Jupa de tráiler’, entre otros sobrenombres”, dijo entre risas.

[ Perro policía autorizó inicio de sesión solemne en la Asamblea Legislativa ]

Don Lesley tiene dos hijos, uno de once años que también se llama Leslye y el otro de ocho, Felipe, quienes van por el mismo camino de su papá porque son muy altos para la edad que tienen.

El legislador cuenta que incluso ya han tenido anécdotas curiosas por la altura de sus chiquitos.

“Ahora en Semana Santa andábamos vacacionando y había un muchacho de 17 años que no le llegaba ni al pecho a mi hijo mayor, entonces él y las personas que estaban a la par estaban molestado a mi hijo diciéndole que era mentira que tenía once años, hasta la mamá del joven se animó a llegar a preguntarme si era cierto que mi hijo tenía esa edad porque no lo podían creer”, contó.

Bojorges es educador y es legislador del PUSC. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Mejor vacilar

ElEl socialcristiano dice que sus hijos le han preguntado si a él también le pasaba que lo sentaban en la parte de atrás del aula

“Yo les digo que lo mejor es que se acostumbren porque así será toda la vida, incluso ya más grandes cuando se suban a un bus o a un avión les tocará viajar muy estrujados e incómodos porque uno pega en todo lado”.

Leslye es educador desde hace 27 años, incluso hasta hace poco fue director de la escuela de El Roble de Alajuela, por lo que sabe muy bien cómo son los estudiantes con el tema del bullying, por eso les da constante guia a sus muchachos para que las vaciladas no los hagan sentir incómodos.

“Yo les explico a mis hijos que lo que hay que hacer es convertir el asunto en una nota jocosa, cuando nos molestan hay que convertir la situación en un vacilón porque al final la mayoría de gente admira a las personas altas, sobre todo en un país como Costa Rica. Por dicha ellos lo han aceptado con mucha naturalidad”, aseguró el diputado de quien esperamos una labor al nivel de su estatura.

Impecables: Leslye Bojorges fue a la ceremonia del 1° de mayo acompañado de su amada esposa y sus dos hijos. Los pequeños lucieron un traje exactamente igual al del papá, por lo que todos se veían muy elegantes.