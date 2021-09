Diputado Melvin Núñez, quien tiene covid-19, fue enviado al hospital Psiquiátrico

El diputado Melvin Núñez, quien desde este miércoles está hospitalizado por covid-19, fue enviado la noche del miércoles al Hospital Nacional Psiquiátrico.

El internamiento del legislador del Partido Restauración Nacional se dio en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas; según se supo, llegó con dificultades para respirar, pero debido a la saturación que hay en hospital porteño estuvo ahí solo unas horas.

El legislador dijo cuando se contagió que controlaría la enfermedad con antigripales. Foto: José Cordero. El legislador dijo cuando se contagió que controlaría la enfermedad con antigripales. Foto: José Cordero. (José Cordero)

La CCSS confirmó este jueves en la mañana el traslado y detalló que ahora Núñez está en en hospital Psiquiátrico, en Pavas. Lo reportan en condición estable.

Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional, dijo que ellos están al pendiente de la salud del compañero y esperan que se recupere pronto.

“Él nos mandó un mensaje de texto ayer en la tarde (miércoles) en el que decía que se sentía débil y tenía algún grado de dificultad para respirar, también nos dijo que tiene la oxigenación en 93% por lo que no es ningún desplome porque lo normal es entre 95% y 100%”, contó.

[ Diputado Melvin Núñez está internado por covid-19 en el hospital de Puntarenas ]

Compañera contagiada

Este miércoles 15 de setiembre, luego de que se diera a conocer la hospitalización de Núñez, el Partido Restauración Nacional envió un comunicado para informar que la diputada Mileidy Alvarado también está contagiada de coronavirus.

“Me permito informar que esta tarde he recibido el resultado de la prueba de covid-19 que me realicé y ha dado positivo. Me mantendré con las medidas sanitarias durante el plazo prescrito, en mi casa de habitación en Cañas, Guanacaste.

La diputada Mileidi Alvarado también está contagiada de coronavirus. Foto: Agencia Ojo por Ojo. La diputada Mileidi Alvarado también está contagiada de coronavirus. Foto: Agencia Ojo por Ojo. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

“Hasta el momento me encuentro en buenas condiciones y espero pronto estar totalmente recuperada para retomar mis labores como diputada”, informó Alvarado en el documento.

En el caso de Melvin él no cuenta con ninguna de las dosis de la vacuna contra el covid-19 porque dice que no cree en la efectividad del medicamento y además asegura que el coronavirus es una gripe como cualquier otra.

Por su parte Mileidy ya se aplicó una de las dosis y en estos días tiene programada la segunda, según informó el partido.