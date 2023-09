Diputado: “No todos lo que hemos consumido cannabis estamos destinados al fracaso”

Ariel Robles dice que su partido luchará por la aprobación del uso recreativo de la marihuana. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Luego de un que legislador del Partido Nueva República dijera en el Plenario Legislativo que el Frente Amplio era el partido de los marihuanos porque defiende el proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de esa droga, Ariel Robles salió con declaraciones que sorprendieron a muchos.

El diputado del Frente Amplio aprovechó la sesión de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa para aclarar en que esa afirmación, en lugar de molestarlo, le da orgullo.

Ariel Robles dice que está orgulloso de representar a los marihuanos

“Nos han dicho el partido de los marihuanos, quiero decirle, don David, cuando usted dijo eso a mí no me ofende en lo absoluto, me daría pena que me digan el partido de los corruptos, me daría mucha pena que digan que traiciono mis principio y mis ideales, así que si aquí en este país hay muchísimos marihuanos y son gente decente, gente que trabaja día a día, levanta la cara, no le pide regalos a nadie, y si este partido es el partido de los marihuanos, pues yo me sentiría muy orgulloso de representarles siempre.

“No todos lo que hemos consumido cannabis estamos destinados al fracaso, eso es absolutamente falso, es irreal. Yo he consumido cannabis en mi vida, no soy el mejor ejemplo porque no soy un consumidor regular, lo he consumido y eso no quiere decir que yo haya tenido una desventaja con respecto a asumir con responsabilidad mi rol social. Soy muy responsable en mi trabajo, muy responsable, aquí se puede revisar el récord de mi responsabilidad en el trabajo, hay personas que dicen no consumir cannabis y faltan muchísimo a estos espacios, la responsabilidad trasciende un consumo responsable”, aseguró Ariel.

Un legislador del Frente Amplio reconoce que ha consumido marihuana

Aunque el texto que pretende legalizar el consumo recreativo de la marihuana no fue dictaminado por mayoría en la Comisión de Ambiente, sí se aprobó un informe de minoría para que sea discutido en el Plenario Legislativo y sea ahí donde se decida si se aprueba o no.