¿Están en peligro los diputados? Dos legisladores hasta tienen custodia del OIJ

La seguridad de los diputados de la República se ha vuelto un tema preocupante debido a las constantes amenazas que reciben y eso hizo que la Asamblea Legislativa tome medidas especiales para darles seguridad.

Este jueves los diputados llevaron a cabo la sesión solemne del Día del Negro y la Cultura Afrodescendiente y fue necesario llevar seguridad del Congreso, por cualquier cosa.

Los diputados sesionaron este jueves en Limón. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Karla Granados, directora ejecutiva de la Asamblea, reconoció que están viviendo una situación complicada en el tema de la seguridad de los diputados.

“Históricamente, cuando los diputados salen a sesionar fuera del recinto parlamentario hacemos coordinaciones con Fuerza Pública y siempre nos han colaborado, también Bomberos, el Tránsito y Cruz Roja. En estos últimos días cuando fueron a Turrialba, Guanacaste y ahora Limón hemos coordinado más esas entidades de seguridad y tomamos la determinación de que un equipo de seguridad nuestra los acompañe por el tema de las amenazas que han tenido. Es un tema de precaución y de acompañamiento.

“A nivel de redes sociales nosotros día con día recibimos alertas, puede decirse que ahora se maneja mucha cosa con la figura de los troles, pero no sabemos si es un tema ciertamente de algo real, por eso la prevención. Hemos tenido mesas de trabajo con Seguridad Pública, la DIS nos ha acompañado mucho, la Fiscalía, por el tema de las amenazas que han sido evidentes”, explicó la jerarca.

Siete funcionarios de seguridad de la Asamblea acompañaron a los legisladores. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Fueron siete los funcionarios de seguridad de la Asamblea Legislativa que acompañaron a los diputados.

Granados incluso reconoció que a raíz de las amenazas dos diputados tienen actualmente custodia por parte del Organismo de Investigación Judicial, pero no dio los nombres por motivos de seguridad.

“Estamos valorando que esa custodia se extienda a otros, porque sí hay muchas amenazas a título personal”, agregó la directora ejecutiva.

Se pasan de la raya

Uno de los legisladores que ha recibido serias amenazas es Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, a quien hasta llegaron a decirle barbaridades a la propia Asamblea.

El lunes 3 de julio un hombre de apellido Morales se metió al Congreso y empezó a hacer loco, se quitó la camisa, golpeó varias veces el vidrio de la barra de público y se puso a gritarle a los legisladores, amenazó a varios, entre ellos a Robles.

Son muchas las amenazas que reciben los legisladores. Foto: Archivo.

El sujeto estaba especialmente ceñido con Ariel, ya que le empezó a poner mensajes por Facebook desde antes de llegar a armar el alboroto al Congreso.

“Recibimos los mensajes por ‘messenger’, empezaron a llegar como a las nueve de la mañana de ese lunes hasta más o menos las nueve de la noche. En los audios menciona que viene para la Asamblea Legislativa, que me está esperando, que me salga.

“A los oficiales les dijo que él sabía dónde vivía yo y más detalles que uno interpretaría que sí sabe dónde vivo y dónde estaba mi familia, que es una de las principales preocupaciones que tengo actualmente. Las amenazas fueron de agresiones físicas: que me iba a golpear, que me iba a agredir y a oficiales de la Asamblea les dijo que me iba a matar a mí y a otro diputado”, detalló el legislador en aquella ocasión.

Además, una tiktoker llamada Yendry Quirós dijo en un en vivo que le iban a “conocer el sirope” a Ariel, haciendo alusión a que le sacarían la sangre.