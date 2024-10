Diputado propone prohibir cirugías de cambio de género en menores, pero la Caja ni siquiera hace eso

¿Puede un menor de edad someterse a un procedimiento hormonal o a una cirugía de cambio género en la Caja Costarricense de Seguro Social?

El diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUCS), presentó un proyecto llamado: “Ley para la protección de las personas menores de edad: prohibición de cirugías y tratamientos hormonales de cambio de género”.

Los menores de edad no pueden optar por cirugías de cambio de género. (Cortesía)

El legislador asegura que un menor no está capacitado para tomar decisiones tan serias.

“Una persona menor de edad no puede votar, no puede tomar licor y no puede manejar. Mucho menos puede tomar una decisión de esta índole donde quedaría estéril de por vida. Estas son decisiones que deben tomar exclusivamente las personas mayores de 18 años", señaló Bojorges.

A raíz de la iniciativa del legislador en La Teja quisimos saber si actualmente los chiquitos pueden someterse a esos procedimientos en la Caja y en sencillo, la respuesta es no, pero acá dejaremos detalladamente el argumento de la Caja.

-¿Pueden los menores de edad pedir en la Caja tratamientos hormonales para bloquear los procesos naturales de desarrollo?

(Los menores) pueden acudir a la institución a solicitar atención y acompañamiento integral cuando tienen dudas con respecto a su identidad de género. Este acompañamiento institucional incluye seguimiento médico y psicosocial.

No se indica ningún tratamiento hormonal para bloquear los procesos naturales del desarrollo puberal a personas menores de edad, ni se someten a ningún tratamiento farmacológico para cambio de género.

La Caja siempre pretende el acompañamiento de los papás en estos casos. (Shutterstock)

-¿Pueden los menores de edad pedir una cirugía de cambio de género?

En personas adolescentes la institución no realiza ninguna cirugía para cambio de género.

-¿Los menores de edad necesitan la autorización de sus papás o los encargados legales para tratar temas de identidad de género?

La institución es muy respetuosa de lo establecido en la legislación y normativa nacional, considerando la autonomía progresiva de las personas y buscando siempre aplicar el Interés Superior de las personas menores de edad. Por lo anterior, en situaciones complejas como esta se busca que cualquier intervención integral en salud, donde se incluye la médica y psicosocial que se brinde en la Caja, se cuente con la presencia y el acompañamiento de los padres.

-¿Qué requisitos debe cumplir una persona que quiera someterse a alguno de esos tratamientos?

La persona mayor de edad puede solicitar esta valoración en su centro de salud, de ahí será remitida con los especialistas a cargo en el nivel hospitalario.

El protocolo de Atención Integral de Personas Trans para la horminización en la Red de Servicios de Salud incluye los siguientes criterios de inclusión:

-Tener 18 años cumplidos o más.

-Haber reforzado su autodeterminación de identidad -un año o más- mediante su vivencia con el rol de género.

Para acceder a tratamientos hormonales y cirugías las personas deben ser mayores de 18 años. (Rafael Pacheco)

-Haber recibido acompañamiento psicológico clínico por seis meses o más.

-No tener ninguna contraindicación absoluta.

-Manifestar su consentimiento por escrito y apego a la prescripción clínica en el servicio de endocrinología.

También consultamos si actualmente hay lista de espera para los tratamientos de las personas trans, pero nos dijeron que no tenían esa información y la iban a buscar.