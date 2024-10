Diputado propuso proyecto de ley sobre cirugías de cambio de género en menores

Un diputado propuso un proyecto de ley sobre el tema de las cirugías de cambio de género en menores de edad.

El legislador Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUCS), presentó a la corriente legislativa el expediente llamado: “Ley para la protección de las personas menores de edad: prohibición de cirugías y tratamientos hormonales de cambio de género".

Buscan cerrar la puerta para que menores se hagan cirugías de cambio de género. (CCSS)

La iniciativa tiene como fin prohibir las cirugías de cambio de sexo y los tratamientos hormonales que bloquean la pubertad en las personas menores de edad.

“Una persona menor de edad no puede votar, no puede tomar licor y no puede manejar. Mucho menos puede tomar una decisión de esta índole donde quedaría estéril de por vida. Estas son decisiones que deben tomar exclusivamente las personas mayores de 18 años", señaló Bojorges.

El legislador identificó los proyectos del Frente Amplio “Ley Trans” y la iniciativa para prohibir las terapias de conversión, como dos propuestas de ley sumamente peligrosas para las personas menores de edad.

El diputado Leslye Bojorges dice que los menores no están listos para tomar esas decisiones. (Archivo)

“Los textos presentados por el Frente Amplio, le hacen un daño enorme a nuestra niñez, facilitando las cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales para bloquear la pubertad. Por ningún motivo vamos a permitir que eso pase”, aseguró el legislador.

De aprobarse la propuesta, la prohibición quedaría debidamente expresa en la Ley General de Salud, para que cerrar las puertas para este tipo de procedimientos en menores.