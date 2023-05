Diputados del Frente Amplio no se estresan mucho por la ropa los primeros de mayo

Si hay algo que no estresa para nada a los diputados del Frente Amplio los primero de mayo es el tema de la ropa que usarán.

No son dipus que anden en carreras en centros comerciales o pasando horas tallándose donde un diseñador. Ellos se ponen lo mismo que han usado durante el año, al estilo tico, lo primero que aparezca que sea un poquito de acuerdo con el protocolo.

La nueva jefa de la fracción frenteamplista, Sofía Guillén, nos contó que ella no tiene ninguna bronca con el chaine, que lo primero que se encuentra en su ropero es lo que se pone, porque no le desvela emperifollarse.

Los diputados Sofía Guillén y Antonio Ortega del Partido Frente Amplio (Eduardo Vega Arguijo)

“Realmente me vestí con lo que siempre uso, eso es todo. Es el saco de siempre y la blusa de siempre. Visto con respeto al cargo que tengo. Nunca le pongo mucho énfasis a lo que gasto en ropa, nunca. Casi no gasto en ropa, no me interesa.

“Mi ropa de hoy (zapatos beige, pantalón y saco negro con blusa rosado claro) no tiene ningún propósito, solo es lo que tenía y ya”, comentó la diputada Guillén.

Es que sí era necesario preguntarle a Guillén si tenía algún mensaje en su ropa, porque el año pasado llegó con pantalón y blusa negra, con una suetica blanca y en su mano izquierda andaba amarrada una pañoleta morada que usó para demostrar su apoyo al aborto legal en Costa Rica.

LEA MÁS: Diputada del PLN revela por qué repitió el mismo vestido del 1 de mayo pasado

Para este 2023 no lanzó ningún mensaje, no andaba maquillada y sus uñas no estaban pintadas, algo que es totalmente normal en la diputada, ya que siempre anda así.

Entre blancos y rosado los diputados del Frente Amplio asistieron a la Asamblea Legislativa este 1 de mayo. (Cortesía FA)

En el caso del diputado Antonio Ortega, subjefe de la fracción, quien vistió pantalón, saco y chaleco negros con camisa blanca y sin la corbata que dicta el protocolo, dijo: “Nunca he usado corbata, la usé para mi primera comunión, para un matrimonio que no fue el mío. Esa es la realidad, nunca he usado corbata.

“Yo busco comprar mi ropa en lugares nacionales, en una sastrería, trato de comprar casi siempre local. El traje que ando es reciente, pero no es nuevo. No lo compré para este primero de mayo”.