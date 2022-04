Diputados enojados porque quitaron sus nombres de curules: “Todavía somos congresistas”

Algunos diputados perdieron la paciencia y le tiraron con todo a la administración de la Asamblea Legislativa, ya este martes 26 de abril les quitaron las placas con sus nombres de las curules, a pesar de que ellos siguen ejerciendo el cargo hasta el próximo 30 de abril.

Sesión legislativa se paralizó esta mañana por malestar de algunos diputados por remoción de placas con sus nombres. (Aarón Sequeira)

Los congresistas se negaron a continuar la sesión extraordinaria de la mañana de este martes hasta que no les coloquen las placas con sus respectivos nombres, ya que lo consideran un agravio.

La primera en hacer el reclamo en micrófonos fue la diputada independiente Zoila Volio, quien sumamente molesta dijo que si la administración quiere que los congresistas se vayan ya, pues dejan de trabajar este mismo martes. “Todavía somos congresistas”, añadió.

Añadió que es “una falta de respeto” lo sucedido y agregó que ellos no son anónimos para que sigan trabajando de este martes hasta el jueves, a doble sesión, mañana y tarde, sin los nombres en sus curules.

La socialcristiana María Vita Monge secundó a Volio. María José Corrales, jefa de Liberación Nacional (PLN), pidió un receso de 10 minutos, porque dijo que no seguirían sesionando hasta que les pongan las placas, por un asunto de dignidad.

Otros, por el contrario tomaron la situación con más calma, como el frenteamplista José María Villalta rechazó que le pongan la placa porque dijo que era ridículo frenar una sesión por la ausencia de placas.

La oficialista Nielsen Pérez dijo que el PAC tampoco necesitaba que le devolvieran ninguna placa, porque la administración necesita hacer la transición, y añadió que son diputados hasta el 30 de abril, “con o sin placa”.

Banalidades

Aunque la propia jefa de fracción del PLN fue quien solicitó el receso porque no seguirían sesionando hasta que no se colocaran, la liberacionista Paola Valladares aseguró que la ciudadanía debe “entender que el receso no obedece a un tema de placas” y dijo que quería “desmentir a los diputados” que hablaron antes que ella de que no sesionaron “por un tema de banalidades”.

Valladares alegó que el receso era para preparar una moción con la agenda de proyectos que se revisarían este martes y levantó la voz para decir: “Espero que también la prensa lo consigne así, porque les gusta a veces desvirtuar lo que sucede en este plenario”.

El liberacionista Carlos Ricardo Benavides criticó a Villalta, de forma indirecta, al mencionar que hay diputados que ponen mociones y hablan durante mucho tiempo, a sabiendas de que las van a perder, y que eso atrasa el avance de la sesión del plenario.

[ Diputada electa Soia Rojas: "Soy indígena y es un orgullo" ]

Se usarán las mismas con nuevos nombres

La jefa de Salud Ocupacional, Karen Artavia, explicó que el acuerdo con la empresa proveedora de las placas es que se debían retirar este martes para quitarles los nombres que tienen y ponerles los nuevos nombres, porque es necesario trabajar con tiempo para que estén listos para el próximo domingo 1.º de mayo.