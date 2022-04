Diputada electa Sonia Rojas: “Soy indígena y es un orgullo”

Sonia Rojas Méndez iniciará el 1 de mayo su labor como diputada y hará historia porque se convertirá en la primera indígena costarricense en llegar a la Asamblea Legislativa.

La puntarenense forma parte de la fracción del partido Liberación Nacional, de 19 legisladores, y fue electa por la provincia de Puntarenas.

Sonia Rojas disfruta cada una de las tradiciones indígenas. Foto: Cortesía (Cortes)

La Teja conversó con ella para conocerla mejor en lo personal y saber qué proyectos le interesa trabajar los próximos cuatro años.

Es de Buenos Aires de Puntarenas, un cantón en el que habitan seis de los grupos indígenas del país. De hecho, por sus venas corre sangre de tres de ellas: boruca, cabécar y bribri (esta es la predominante).

Sonia es educadora y también trabajó en la Caja Costarricense de Seguro Social en territorios indígenas.

“Soy indígena y es un orgullo para mí pertenecer a esta cultura, que es mi identidad. Estoy muy contenta de haber logrado algo tan maravilloso porque, aparte de ser indígena, soy una persona rural que ha tenido que forjarse todo en la vida para salir adelante”, nos dice.

“Tengo una familia muy unida que cada día me da las buenas vibras y la motivación para decir que sí se pueden alcanzar muchas cosas en la vida y sobre todo con el espíritu de ayudar a los demás”.

En torno a la diputada electa se formó una polémica porque algunos aseguran que ella no es indigena por ser hija de madre blanca y padre indígena ya que, según la cultura bribri, la mamá es la que rige la herencia cultural.

“Mi papá es indígena legítimo de la cultura bribri, del clan uniwak, y por él yo nazco y crezco en la cultura. Soy indígena de sangre, de tradición y de costumbres que practico. Mi abuela es indígena bribri y es la que trae la línea matrilineal que le pasa a mi papá y le da el clan a mi papá y a mí el origen étnico bribri”, explica Rojas.

El boruca y el cabécar provienen de sus abuelos paternos.

-¿Cuáles tradiciones indígenas son las que más le gustan?

-La cultura bribri es muy pura en el desarrollo de sus costumbres, su visión de mundo es de las más completas. Disfruto mucho nuestras raíces y nuestra comida típica. Cuando hay comida, hay fiesta. Mis platillos favoritos son el guacho (arroz aguado con carne ahumada o con un pollo de casa; se cocina primero la carne y luego se incorpora a la preparación del arroz). También me gustan el chocado (banano maduro cocinado en agua) y el chilate (maíz cocinado que se endulza con un banano maduro en lugar de azúcar). Vivimos una fiesta familiar alrededor de esas comidas tradicionales y nos gusta mucho que las personas que nos visitan coman nuestros platillos.

Ella acudió a recibir sus credenciales como diputada con un traje elaborado por la comunidad boruca de Rey Curré. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

-Vemos algunos detalles particulares en su vestimenta, háblenos de ellos.

-Son tejidos borucas, ellos los hacen con tinte natural en el hilo que sacan de una parte de la playa, con lo que hacen también bolsos y pulseras. El traje fue hecho en la comunidad Rey Curré. Me gustaría asistir con uno el primero de mayo, pero no me lo permite el protocolo.

-¿Habla el idioma bribri?

-La cultura bribri es la que más preserva el idioma en el país, junto con la cabécar. Lamentablemente yo solo conozco algunas palabras porque durante mi crecimiento no se había impulsado la importancia de preservar la lengua materna, los maestros que llegaban desde San José les prohibían a los niños hablar el idioma y los castigaban porque no les entendían.

Por ello sus madres se sentían avergonzadas y creían que era algo malo y dejaron de transmitírselos. Mi padre me limitó porque a mi abuela le daba vergüenza. En ese proceso de recuperación, que inició hace unos ocho años, apenas hablamos ciertas palabras.

La legisladora junto a su esposo José Lázaro Ortiz (pantalón negro). Foto: Cortesía (Cortes)

-¿Cuáles son los proyectos que buscará impulsar en la Asamblea para beneficio de la comunidad indígena?

-Mejor acceso a la salud, educación, vivienda. Vengo pensando en las familias que menos tienen, a las que les cuesta más acceder a recursos. Para nadie es un secreto que en las zonas rurales es más difícil todo.

Yo vengo de ahí, no hay medios de transporte y el bus entra una vez al día y usted tiene que acomodarse, no hay internet y eso dificulta que podamos llegar a estos espacios políticos

-¿Cómo lo hará?

-Impulsaré la apertura de un hospital en Buenos Aires donde los 52 mil habitantes tengan acceso a la salud y que los 12 mil pobladores indígenas cuenten con personal que hable su idioma y los entienda al atenderlos.

Quiero que tengan acceso a la vivienda y su tierra en un ámbito de derechos humanos donde no haya violencia, en un ambiente sano. Mi intención es que el Gobierno cumpla con el derecho de ambas partes a tener sus propiedades, porque muchos de los pueblos tienen que vivir hacinados teniendo mucho terreno y también hay personas que hace cuarenta años llegaron ahí y no tenían idea de la ley porque la comunicación ahí es muy mala.

Hay que lograr mayor acceso a internet para subir nuestro nivel educativo. Allá las noticias, dependiendo de la región indígena, llegan bien tarde.

Uno de los proyectos que impulsaré es que las personas indígenas puedan tener acceso a los recursos de la Banca para el Desarrollo, puedan poner sus empresitas y sacar adelante a sus familias.