Diputados oficialistas ayudaron a enterrar promesa de campaña de Rodrigo Chaves

Dos de los diputados oficialistas ayudaron a enterrar una promesa de campaña de Rodrigo Chaves. Foto: Asamblea Legislativa.

Dos diputados oficialistas que participan en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa ayudaron a enterrar un proyecto de ley que pretendía cumplir una de las promesas que hizo Rodrigo Chaves en campaña.

Los legisladores Paola Nájera y Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático, votaron para archivar una iniciativa que pretendía hacer públicas las polémicas sesiones del Consejo de Gobierno.

En contra del proyecto de ley también votaron los diputados Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, y Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista.

Los legisladores Dinorah Barquero y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Antonio Ortega, del Frente Amplio, sí votaron a favor del proyecto.

Entonces hubo un empate, pero el reglamento de la Asamblea dice que cuando eso pasa, se mantiene el criterio negativo.

Rodrigo Chaves dijo que fue un error prometer que las sesiones del Consejo de Gobierno serían públicas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La decisión de los legisladores oficialistas no sorprende, ya que el presidente Chaves ya se había arrepentido de la promesa que hizo en campaña cuando andaba en busca de votos. En noviembre del 2022 reconoció que cometió un error al prometer que transmitiría las sesiones del Consejo de Gobierno.

“No debí haberlo prometido... Me equivoqué y no voy a mentirles ni a engañarlos. Recuerdo que, en uno de los debates, mi contrincante (José María Figueres) me dijo que las sesiones del Consejo de Gobierno no deben ser públicas. Ahora, tengo que decir que esto es lo único en lo que creo que voy a terminar dándole la razón”, manifestó el mandatario en esa oportunidad.