Diputados piden gran favor a Rodrigo Chaves para frenar la violencia contra las mujeres

38 diputados aprobaron una moción para pedirle al presidente de la República, Rodrigo Chaves, convocar diez proyectos de ley para frenar la violencia contra las mujeres y los femicidios.

Las iniciativas tienen como fin promover la seguridad de las mujeres, su empoderamiento económico y la prevención de la violencia en contra de ellas.

Si Rodrigo Chaves no convoca los proyectos de ley, los diputados no pueden aprobarlos. Foto: Cortesía. (JOHANFRED)

Entre las iniciativas que impulsan los legisladores están: la Ley para la Institucionalización Legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales; una reforma del artículo 36 de la Constitución Política para limitar el derecho de abstenerse a declarar en delitos que cometan familiares contra personas menores de edad, y otras víctimas de violencia intrafamiliar y de género.

Además, la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas, la Ley para la Promoción de la Economía de los Cuidados, y el Fortalecimiento de los Servicios de Cuidado. También, la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, la Ley de Alerta y Rápida Acción ante la Desaparición o No Localización de una mujer mayor de edad en Costa Rica.

La ley Educar para la igualdad y equidad: Fortalecimiento de la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres por razón de género. Sin olvidar cambios en artículos de leyes ya existentes.

38 diputados apoyaron la moción para pedir a Chaves que convoque los proyectos de ley. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

La moción tuvo el apoyo de legisladores de las seis fracciones legislativas, pero llamó mucho la atención que diputados de Gobierno votaron en contra, estos fueron Waldo Agüero, Alexánder Barrantes, Pilar Cisneros y Daniel Vargas.

Otros ocho diputados que sí llegaron al plenario, estuvieron fuera del recinto cuando se dio la votación: fueron los oficialistas Ada Acuña, Manuel Morales y Paola Nájera; Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Fabricio Alvarado y Rosalía Brown, de Nueva República, y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Los 38 diputados que votaron a favor de la moción piden al gobierno de Rodrigo Chaves que convoque estos proyectos ya que, como estamos en las sesiones extraordinarias en las que el Poder Ejecutivo es quien tiene el control del Congreso, si Chaves no ordena la convocatoria los diputados no pueden aprobar los proyectos.

En la moción se mencionó que el país ha registrado 452 feminicidios entre el 2007 y el 2024, y solo este año ya se han producido 24 muertes violentas de mujeres, una gran cantidad de ellas a manos de sus parejas o exparejas.

La ola de violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas. Fotos: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“Por semana están muriendo tres o cuatro mujeres, y no cualquier muerte, sino pavorosas, tenebrosas, descuartizadas en una refrigeradora, o quemadas y semisepultadas en un lote baldío, o bien mujeres que son parte del crimen organizado. Este país ha perdido la paz”, dijo Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Kattia Cambronero, del PLP, puntualizó que la sociedad no puede normalizar los niveles de violencia que están sufriendo las mujeres, ni normalizar que una mujer desaparecida luego se encuentre quemada.

“Resulta más doloroso que las autoridades competentes no tomen las acciones para ir mitigando esta epidemia. No es un acto eventual, no, a las mujeres nos están golpeando, nos están matando, nos están desapareciendo. Eso tiene que llamar la atención”, manifestó le legisladora.