Director del Ceaco: “Lo más duro fue lidiar con la soledad de los pacientes”

En el Ceaco, en La Uruca, quedaban este lunes solo 13 pacientes con covid-19.

Serán las últimas personas en ser atendidas en ese centro medico especializado para pacientes con coronavirus porque se espera que en los primeros días de enero el lugar reabra como el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare).

[ Chofer del CEACO: “Vi a una niña de doce años en la acera, llorando la muerte del papá” ]

Marco Vargas es quien ha estado al frente del Ceaco durante los 17 meses que lleva recibiendo pacientes y dice que laa experiencia les cambió la vida tanto a él como a los demás funcionarios que dieron lo mejor durante el proceso.

2.827 pacientes con covid-19 han sido atendidos en el Ceaco durante la pandemia. Foto: Presidencia. (Roberto Carlos Sanchez)

“A partir de hoy (lunes) ya no recibiremos pacientes, los trece que nos quedan estarán aquí hasta que estén en condiciones para volver a sus casas o hasta que se coordine el traslado para algún otro centro médico. Mientras tanto tendrán la atención que requieran porque nos aseguramos de mantener el personal necesario para que estén cubiertos los tres turnos del día”, explicó Vargas.

“Estamos enfrentando una montaña rusa de emociones, lo más duro de todo este proceso fue lidiar con la soledad de los pacientes. Es terrible ver a una persona despedirse de sus seres queridos por medio de una llamada antes de morir; es de lo más fuerte que hemos visto”, relató.

El médico cuenta que el Ceaco dejó una gran enseñanza en el país y es la capacidad de reinventarse que tiene el sistema de salud.

“Quien critica la atención que se ha dado aquí en el país es porque no ha visto lo que pasa fuera de nuestra fronteras. Hay países en los que las personas mueren afuera de los hospitales, esperando a que los atiendan, aquí eso no ha pasado. El tema de la vacunación es fundamental, somos el país número doce a nivel mundial con mayor porcentaje de población vacunada”, recordó.

[ El lunes 22 de noviembre se comienza a cerrar el Ceaco ]

Mucho por hacer

El director dice que ahora que se inició el cierre técnico del Ceaco tienen muchas cosas que hacer. Cuando salga del centro el último paciente deben empezar una limpieza profunda y luego llevar a cabo una revisión para garantizar que no quede ningún virus.

Después deben hacer los inventarios e informes sobre la labor realizada durante el tiempo de funcionamiento. Ya luego de eso el centro empezará a funcionar de nuevo como Cenare.

Cuando ya no haya pacientes empezarán a desinfectar el centro médico. Foto: Roberto Carlos Sánchez. (Roberto Carlos Sanchez)

Vargas señala que aunque más adelante se dé una nueva ola de covid-19, el Ceaco ya no reabrirá.

“Cuando se abrió este centro médico no existía la torre este del hospital Calderón Guardia, ni parte de la Unidad de Cuidados Intensivos que hay ahora en el hospital México; eso quiere decir que hay más capacidad en los centros médicos para enfrentar una eventual alza en los contagios”.

El médico aprovechó para mandar un mensaje a la población ya que, aunque el panorama de la pandemia está mejorando mucho en el país, no hay que cantar victoria todavía.

“Anthony Hopkins dijo en la película El Rito ‘no porque niegues el demonio, el demonio deja de existir’; eso es lo que pasa con el covid, no porque algunos digan que no existe va a dejar de matar. Este virus va a seguir causando la muerte de personas descuidadas y desprotegidas, incluso los vacunados iremos perdiendo la inmunidad y por eso no podemos dejar de cuidarnos”.

Durante los 17 meses que estuvo abierto, el Ceaco atendió a 2.827 pacientes con coronavirus, fallecieron 646.