Director del OIJ dio a conocer cómo los asesinos habrían descubierto el carro del agente que mataron

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, llegó este jueves a conversar sobre el tema de seguridad con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y dio a conocer cómo los asesinos habrían detectado a Jeiner Gómez y a su compañero en Curridabat, antes de asesinar a uno y mandar al hospital al otro.

Zúñiga dijo que es importante aprobar en segundo debate el proyecto de ley 22.588, que tiene como fin que las placas de los vehículos del OIJ no aparezcan en el registro público para que los delincuentes no tengan cómo verificar si un carro es o no de la Policía Judicial.

Alguien había consultado en el Registro la placa del carro en el que estaba el agente del OIJ que mataron. Foto: Archivo. (LN con todos de archivo)

Como parte de los argumentos Zúñiga reveló que es muy probable que alguien habría consultado la placa del carro en el que estaba el oficial del OIJ, quien murió baleado el 4 de octubre anterior.

“Creemos que podría haber sido la muerte del compañero porque consultaron la placa del carro donde estaba parqueado y vieron que, evidentemente, era del Poder Judicial OIJ”, manifestó el jerarca.

El oficial fallecido estaba haciendo labores de vigilancia en Curridabat con un compañero. En el ataque el otro agente resultó herido.

El director del OIJ dijo además que es importante que los diputados le entren a un proyecto de ley de Ejecución de la Pena que va a enviar la Fiscalía y a otro expediente sobre agilizar anticipos jurisdiccionales en delitos sexuales que ya está en la corriente legislativa, este último es para trabajar más rápido en las investigaciones de delitos sexuales.

El jerarca insistió que es importante crear un registro de ofensores sexuales en los quede registro de ADN de ellos.

“¿Porqué es importante obtener el ADN y por qué es importante darle un monitoreo a los delincuentes? En el caso de este sujeto que violó y mató a Yuliana Ureña (la joven de 19 años que apareció muerta en lote baldío en Ciudad Quesada) nosotros no teníamos el ADN de él, evidentemente.

Randall Zuñiga pidió a los legisladores para que aprueben varios proyectos de ley. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso_Tenorio)

“Cuando lo detenemos le extraemos el ADN y lo comparamos con las muestras que tenemos en el cuerpo de Yuliana y da positivo, hasta ahí bien, ¿qué es lo que sigue? tomar ese ADN y compararlo contra la base de datos del OIJ, pues resulta ser que hubo una violación precedente contra una niñita de 15 años de parte de este sujeto, ya confirmado ,y no solamente eso, hay dos casos más de mujeres que también tienen una situación particular, entonces fueron cuatro víctimas que generó este sujeto, cuatro víctimas jóvenes.

“Si nosotros tuviéramos el ADN de todas las personas que están en prisión en la actualidad y salen, muertes como la de Yuliana se podrían haber evitado. Independientemente de que tenga un beneficio o no, en el momento en que la persona salga de prisión, va a tener altas probabilidades de cometer un delito”, dijo el jerarca.

Zúñiga fue claro en que sería muy importante dar un seguimiento a esos agresores sexuales para tenerlos monitoreados.

“Cuando la persona ponga un pie fuera de prisión allí es dónde hay que darle un seguimiento o monitoreo, que es lo que OIJ está ofreciendo que puede hacer. Para los violadores sociales, nosotros podríamos hacer una revisión del perfil del sujeto y determinar con psicólogos, son sociólogos, con un equipo interdisciplinario que esta persona tiene una alta probabilidad de cometer una violación sexual y entonces lo tendríamos bajo un monitoreo, no un policía detrás de él, sino que lo tenemos ubicado en la zona, sabemos qué hace, qué no hace , en qué está trabajando y ya podríamos saber si se comete un delito ahí inmediatamente podemos identificar a la persona y con el ADN tratar de disminuir la posibilidad de que la persona cometa más delitos”, manifestó.