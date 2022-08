Un céntimo mantiene una discordia entre la UCR y una actriz

Una actriz y directora de un grupo de teatro de Cartago que prefirió no revelar su nombre, se encuentra indignada por lo que está viviendo desde enero de este año.

La factura ya va por 8 meses de emitida. (Rafael Pacheco Granados)

Ella impartió cuatro lecciones de teatro a los estudiantes de Ingeniería de Biosistemas en diciembre del 2021 y por esas clases cobró ¢150.000.

Como ya sabemos, la dinámica de trabajo cambia el último mes del año -y en especial en instituciones públicas que cierran sus puertas las últimas dos semanas-. Entonces ella mandó la factura por sus servicios a la Universidad de Costa Rica (UCR) en enero de este 2022 y desde entonces está esperando el pago.

Uso de carro de la UCR para cosas personales le costó la cabeza a presidenta de la FEUCR

En marzo, como aún no había señales del pago, llamó a ver qué pasaba y le dijeron que ahorita le pagaban, que seguro esa quincena o a fin de mes y así se la llevaron rodada.

“En abril les dije que ya era mucho tiempo y que necesitaba que me pagaran. Ahí me dijeron que era la Federación de Estudiantes (FEUCR) la que debía hacer el pago y tras mi insistencia, encontraron dónde estaba lo que pegó el trámite”, explicó la afectada.

Pese a que ella pasó la proforma por ¢150.000, (¢147.058,82 + ¢2.941,18 de IVA) la entonces presidenta de la FEUCR, Alhana Chavarría, pasó la solicitud a la Vicerrectoría administrativa de la UCR e indicó que el monto era por ¢147.058,81, ese céntimo de diferencia ha sido el problema.

Un céntimo de diferencia es el que ha pegado el pago de una factura a actriz que dio clases a un grupo de la UCR. (Elaboración propia)

“El monto total de la factura entonces quedó en ¢149.999, 99 y me dijeron que no se podía hacer un trámite extraordinario para pagarme el céntimo y a la fecha no se puede hacer”, narró la actriz

Para terminarla de hacer, como esos montos no son comunes, el sistema que utiliza la afectada para facturar redondea los montos, por más que se pongan los céntimos. Así lo comprobó al intentar hacer una nota de crédito para revertir la factura.

Estudiante de odontología es el nuevo presidente de la FEUCR

“Llegué hasta a decirles que lo dejaran así, pese a que como artistas la pasamos muy mal con la pandemia, y me dije ‘es demasiado denigrante humillarme por un monto no tan importante’, pero luego me volvieron a contactar ellos que ahí estaba ese monto pendiente”, siguió explicando la actriz.

La Teja consultó a la UCR pero estamos a la espera de su respuesta.