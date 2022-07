Uso de carro de la UCR para cosas personales le costó la cabeza a presidenta de la FEUCR

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) informó en su perfil de “feis” que, en aras de la transparencia, se acordó por mutuo acuerdo que Alhana Chavarría, presidente de su directorio, presentara su renuncia debido a la investigación en proceso por el aparente uso inadecuado de bienes institucionales.

La expresidente de la FEUCR estuvo seis meses en el cargo. (Tomada de Twitter: @alhanacm)

El acuerdo se dio la noche del martes 5 de julio, durante la primera sesión de este mes.

Al respecto, Chavarría explica en su carta de renuncia que en mayo anterior se mudó de casa y que como parte de las diferencias alimenticias que tiene que seguir por el proceso hormonal que enfrenta, necesitaba una refrigeradora que le regaló una amistad, sin embargo, no consiguió un transporte que le ayudara con dicho traslado a 400 metros de la casa. Ya fuera porque no se ponían de acuerdo con el precio o porque el transportista no podía el día que ella sí.

“En medio de la desesperación y necesidad, el día 14 de junio del presente año tomé la errónea decisión de llevar la refrigeradora en el automóvil que teníamos a disposición en la FEUCR, buscando poder solucionar dicho problema. Asumo mi error y toda la responsabilidad, estoy en la mayor disposición de colaborar con todo lo que se me solicite, así como en el proceso”, explicó la ahora expresidente de la FEUCR.

La FEUCR agregó que fieles a sus principios y en defensa del deber de probidad en la administración pública, “asumiremos el costo incurrido por el uso del vehículo institucional, con dinero de fondos propios de cada estudiante, que colabora con el trabajo del órgano”.

“Este pago se hará a la brevedad posible, tras haber consultado los procedimientos respectivos a la administración universitaria, dice la federación.