Renuncia presidenta de la Federación de estudiantes de la UCR cansada de recibir insultos

Con un mensaje en Twitter, la presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) anunció que renunció a su cargo y dio las razones a la comunidad estudiantil que confió en ella.

Alhana Chavarría fue la primera mujer trans en convertirse en presidente de dicha federación cuando resultó electa el 21 de noviembre del 2021 y asumió el cargo en enero de este año.

En la misiva de renuncia, Chavarría asegura que cuando decidió optar por el puesto lo hizo con la convicción de cambiar un poquito el sistema, de posicionar deudas históricas y luchar por las necesidades de la comunidad estudiantil y sus derechos.

“La presidencia implica un sobrecargo de funciones muy elevado, donde pasas todo el día atendiendo reuniones, firmando documentos, contestando mensajes, entre otras responsabilidades. Llegaba a las 7 de la mañana y terminaba entre 8 y diez de la noche y aún así no me alcanzaba el tiempo para cubrir todo, usaba hasta mis tiempos de comida y caí a solo comer una vez al día”, explicó Alhana.

Alhana Chavarría es oriunda de Orotina de Alajuela. Foto: cortesía

Agregó que incluso tuvo que dejar su vida personal y hasta la carrera de lado para poder atender las responsabilidades del cargo.

“Mi mayor temor al asumir la presidencia, era que todo mi proceso de transición fuera de carácter público, y no un proceso personal como debería ser, y pues ya ustedes saben que mi miedo se convirtió en realidad. Mi identidad se volvió un debate a nivel nacional, en donde todas las personas tenían derecho a opinar sobre ella, así como hacer de ella una burla. Me sentí utilizada por los medios de comunicación, sectores sociales y algunos miembros de la comunidad LGTBQI+ porque vendía noticias, pero lo wue no saben es que estaba vendiendo mi estabilidad emocional, al recibir día a día tantos insultos, amenazas, comentarios violentos, que llegaron a ocasionar que odiara mi cuerpo y esta etapa de mi vida”, confesó la joven.

El dejar de comer todos los tiempos de comida le pasó factura a su salud y si no mejora, afectará su proveso de reemplazo hormonal.