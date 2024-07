DJ Jaz, la “Princesa del Dancehall”, ya ha armado la fiesta en la radio y el Parque Diversiones a sus 11 años

Leylani Jazlyn Zeledón Huertas tiene 11 años de edad, está en quinto grado de la escuela, vive en Birrisito de Paraíso en Cartago y en el mundo de la música nacional es conocida como DJ Jaz la “Princesa del Dancehall”.

Nos cuentan los papás, Leylani Huertas y Carlos Zeledón, que la pequeñita tiene cuatro años de experiencia mezclando música. Es un asunto que viene de sangre, porque su papá es DJ y fue él quien provocó que el gusanillo de las mezclas musicales la picaran casi desde que nació.

Recuerda el papá que desde siempre su hija le encantó la mezcla musical, sin embargo, no le enseñó tan pronto como ella quería, porque estaba muy chiquitica. Un hecho cambió todo, la pandemia en el 2020, porque sobró el tiempo hasta para iniciar las clases musicales.

“Si por ella fuera hubiese aprendido desde los cuatro años, pero mejor me esperé y con la pandemia comencé porque ya tenía 7. Lo primero que le dije fue que le iba a enseñar como se debe, seriamente, que no estábamos jugando.

“Desde las primeras lecciones me sorprendió porque cuando agarraba los controles no lo hacía como una chiquita de 7 años, que solo aprieta botones por diversión y listo. Se quedaba viendo con gran análisis la mezcladora, el programa que se usa para poder aprender bien. Se concentraba en aprender y entender qué estaba haciendo, eso me asombró”, asegura don Carlos.

Como en sus primeras clases lo hacía muy bien, el papá quiso probar enseñándole cosas más profundas sobre la mezcla de música y también su hija las aprendía muy bien.

“Lo de enseñarle más y más era para ver si nada más era cosa mía eso de notarle que estaba aprendiendo mucho y rápido, quise ponerle las cosas bien difíciles, pero las agarraba de inmediato”, reconoció el tata.

Ante una realidad que no esperaba, don Carlos tomó la decisión, en el mismo 2020, de meter a su hija ya bien seriamente en el aprendizaje, por eso cuando se abrió el país y el mundo tras la pandemia, en el 2021, ya Jazlyn tenía un año de estar aprendiendo, incluso mostraba sus avances en redes sociales.

De la casa a la radio

Aprendió tan bien la pequeñita que sus videos en redes sociales comenzaron a llamar la atención en el país, tanto así que la invitaron, ya como DJ, para que mezclara música en vivo en radio Urbano (105.9 FM). Su presentación fue tan buena que desde entonces se ha presentado en esa emisora en unas 12 ocasiones.

“Disfruto muchísimo mezclando música y me gusta hacerlo bien. La música que más me gusta mezclar es el reggae y dancehall. Siempre trato de que las canciones mantengan el ritmo y que se mezclen lo mejor posible.

“Estar en una tarima mezclando me gusta mucho, ver a la gente bailando y disfrutando me llena de demasiada alegría, por eso considero que ser DJ es algo que haré toda la vida”, nos asegura Jazlyn.

Algo de lo que más se siente orgullosa la “Princesa del Dancehall” es que ya la han llamado dos veces del Parque Diversiones para que alegre a los visitantes con sus mezclas de música. Siente que la primera vez fue muy divertido y la prueba de fuego, por eso la segunda le gustó más, ya que le confirmó que sí le gusta a la gente lo que hace.

Muy buena estudiante

Doña Leylani, la mamá, nos cuenta que DJ Jaz es una muy buena estudiante. Le encanta mucho la ciencia y desea convertirse en una gran científica. La pequeñita no descarta llegar a convertirse en una gran veterinaria, porque le encantan todos los animales, sobre todo los gatos.

“Entendemos muy bien que lo de ser DJ es algo que le encanta, pero también que la prioridad es el estudio. A ella le va muy bien en la escuela y como es muy ordenada, logra cumplir con las tareas y con las mezclas.

“Todos los días, religiosamente, practica para DJ de seis de la tarde a siete de la noche. Para que pueda realizar sus prácticas de música debe haber terminado todo lo de la escuela y siempre lo logra. Jazlín también estudia inglés por aparte, le encantan las muñecas y practica taekwondo”, explica la mamá.

Dice la mamá que siempre la van a apoyar en todo, pero debe cumplir con los estudios. “Siempre que ella va a una presentación, como en el Parque Diversiones, la acompañamos los dos papás. Nos gusta que ella disfruta y es feliz, eso es lo importante, que sea feliz”, asegura doña Leylani.