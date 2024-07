Locura en Brasil 2014 le provocó a Marisol Soto un retador y maravilloso sueño

Una locura en Brasil 2014 sirvió para que la empresaria y exreina de belleza, Marisol Soto, se impusiera un retador sueño de conocer las 7 maravillas del mundo moderno.

Marisol fue con el avión de los ticos a la Copa Mundo Brasil 2014. Ese avión tenía una fecha muy clara de regreso, después del tercer partido de Costa Rica en la fase de grupos porque el mundo aseguraba que no pasábamos de esa primera fase, ya que estaba lleno de gigantes.

Una locura en Brasil 2014 fue la chispa que encendió el maravilloso fuego en Marisol Soto. En la foto cuando conoció el Cristo Redentor de Brasil. (Cortesía)

El “Mata gigantes”, Costa Rica, no solo clasificó, sino que lo hizo en el primer lugar y eso significó que los octavos de final los jugara en Recife. Marisol no se vino con el avión, tomó la loca decisión de quedarse en Brasil y acompañar a la Sele.

Viajó a Río de Janeiro sin tener boleto para regresar a Tiquicia, decidió ir a conocer la enorme escultura del Cristo Redentor y quedó maravillada. Después se fue a ver a Costa Rica ante Grecia y en medio de la celebración del triunfo de oro de la Sele, se preguntó ¿por qué no conocer las otras 6 maravillas del mundo? Y su respuesta fue “pues lo voy a hacer y punto”.

Le contamos esta historia porque este domingo 7 de julio se celebran 17 años desde que en Lisboa, Portugal (hablan de que fue esa fecha por ser el 7 del 7 del 7), más de 100 millones de personas en todo el mundo decidieron las 7 maravillas del mundo moderno, las ganadoras son: la Gran Muralla China, el Monumento de Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Río de Janeiro en Brasil, las Ruinas de Machu Pichu en Perú, la Pirámide Chichén Itzá de México, el Coliseo Romano en Italia y el Taj Mahal en India.

Le super encanta Chichén Itzá en México, ha ido como cuatro veces. (Cortesía)

“Me quedé en Brasil sin tiquete de regreso. No podía abandonar a la Selección. Tenía que ir a Río de Janeiro y no había ni tren, ni avión, ni buses, todo estaba llenísimo, pero me encontré un campo de última hora.

LEA MÁS: Barista dejó el fútbol por el café y logró clasificarse a un mundial

“Le ganamos a Grecia y entendí que fue la mejor decisión que tomé, loca, pero la mejor. No sabía cómo volvería a Costa Rica, pero no me importó, siempre que tengo que elegir, elijo viajar y crecer. Al visitar el Cristo Redentor en Río de Janeiro inició el sueño de conocer las 7 maravillas. Quedé muy impresionada por la grandeza del Cristo y quería sentir esa experiencia con las otras maravillas”, recordó la empresaria.

En el 2016 conoció Chichén Itzá.

“Divino. Mágico. Para mí Chichén Itzá es tan mágico que he ido varias veces y seguiría visitándola las veces que sea”.

El Coliseo Romando en Italia lo visitó con sus hijas Marianne y Nicole. (Cortesía)

En el 2018 llegó el viaje a Italia para conocer el Coliseo Romano.

“La gran historia que tiene el Coliseo lo convierte en mágico, especial. Fui con una hija y pagamos un guía. El único problema fue que había mucha gente, fuimos en una hora en que casi ni se podía caminar, costaron hasta las fotos, pero es una Maravilla impresionante”.

Ese mismo 2018 conoció el Monumento de Petra.

“Me tocó ir a Israel por trabajo y no podía desaprovechar que estaba tan cerca de una maravilla del mundo, me fui en carro, crucé la frontera por Jordania. Petra tiene una energía muy impresionante. De todas las maravillas que conocí, para mí esa es la más impresionante. Hay algo tan positivo en el ambiente que no se puede explicar”.

La dejó encantada la fuerte y especial energía sintió en Petra. (Cortesía)

Un año después, en el 2019, conoció la Gran Muralla China.

“Siendo directora de Señora Costa Rica, franquicia de Señora Mundo (evento mundial que ella lo ganó en 1995), nos informaron que el evento sería en China y con un amigo de toda la vida compramos los boletos.

“Después me dijeron que el evento se cayó en China y sería en Las Vegas, pero igual me fui con mi amigo a China. Lo dudé un poco, pero me fui. Fui muy emocionada.

LEA MÁS: Joven tica de 22 años ya es astronauta y sueña con estar en la estación espacial

“No creí que China fuese a ser tan linda. Madrugamos para ver la Gran Muralla y por eso casi no nos topamos gente. Tengo una foto en la cual no se ve una sola persona a cientos de metros, la gente me pregunta cómo lo hice porque siempre hay cientos de personas. Madrugar es la clave”.

Como llegó bien temprano pudo sacarse esta foto en la Gran Muralla China, no había ni un alma más, al menos eso parece. (Cortesía)

Este 2024 fue a Machu Pichu en Perú.

“Pasé del 2019 al 2024 sin conocer una sola maravilla. La pandemia fue dura para todos. Iba subiendo para Machu Pichu muy preocupada porque estaba muy nublado, pero Dios se lució y cuando llegué había un cielo de algodón (pequeñas nubes) y un clima perfeto. Me tomé fotos preciosas.

LEA MÁS: Influencer tica dejó su trabajo y se da la buena vida gracias a Tik Tok e Instagram ¿Cómo lo hace?

“Es un lugar precioso, impresionante. Se siente una energía particular, no tanta como en Petra, pero sí se siente. Quedé encantada”.

El clima le ayudó y el cielo se puso de algodón, logrando esta maravillosa foto en Machu Pichu. (Cortesía)

El gran pendiente es el Tah Majal a donde creyó que iría a finales de este 2024, pero no será así.

“Tengo que ahorrar porque es un viaje caro. Por supuesto que voy a hacerlo porque quiero completar las 7 maravillas que, por cierto, están bien elegidas, cada una es mágica y especial, son lugares únicos del mundo. Le pido a Dios me dé vida para completar con el Tah Majal.