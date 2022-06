Doctor Rodrigo Marín regresó como director de Vigilancia de Salud

El médico Rodrigo Marín regresó este miércoles al puesto como director de Vigilancia de la Salud del ministerio de Salud, luego de ser asignado por la ministra Joselyn Chacón.

El simpático médico cubano, fue uno de los primeros que le pintó las cosas claras a la poblcación de cómo estaba el panorama con la pandemia, cuando aún todo era muy nuevo y no teníamos idea de lo que nos esperaba.

Sin embargo, el 20 de julio del 2020, el doctor Marín renunció a su cargo de director de Vigilancia de la Salud debido a que circularon unas fotos suyas junto a su novia, Fabiola Herra, durante un paseo en yate en el que tanto ellos como la tripulación de la embarcación no portaban mascarilla, a pesar de que el doc pasaba pidiendo a todos quedarse en casa.

“Sin duda es necesario predicar con el ejemplo, y ayer (el domingo 19 de julio del 2020) no fui consecuente con el mensaje. Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal”, dijo en su carta de renuncia.

Sin duda, el doctor tiene los conocimientos suficientes para el cargo y no dudamos que habrá aprendido la lección para saber combinar su trabajo como funcionario público con su vida personal al lado de su pareja, la experiodista de Repretel.

Marín también es un apasionado por el fútbol y fue uno de los fanáticos de la Sele que viajó a Catar a apoyar a la Tricolor en su juego ante Nueva Zelanda.