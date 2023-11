Don Carlos Chacón ya hace fila para ser el primer tico en pagar el marchamo por 15 años consecutivos

Don Carlos Chacón hace fila en las afueras del INS para cancelar el marchamo. Foto: Eduardo Vega.

El propio Instituto Nacional de Seguros (INS) no sabe si el cobro del derecho de circulación 2024 arrancará este 1° de noviembre, sin embargo eso no le importó a don Carlos Chacón para hacer fila.

Don Carlos cumplirá con el marchamo 2024, 15 años de ser el primer costarricense que paga el derecho de circulación, sin embargo, este año tiene este ingrediente especial de incertidumbre.

“Aquí estoy puntual para pagar el marchamo aunque no se sepa si hoy será el día. Me vine porque es mejor ser responsable.

“No es la primera vez que el marchamo no se puede pagar el 1 de noviembre si mal no me acuerdo, sin embargo, siempre estuve puntual pagando el día que ya permiten el pago”, nos explica este vecino de Sabanilla quien tiene 75 años.

Él tiene 15 años de ser el primero en pagar el marchamo. Foto: Eduardo Vega.

Le gusta ser el primero en pagar porque no le gustan las filas, nos aseguró.

“No me gustan las presas ni las filas, por eso mejor salgo de eso rapidito. Es que yo no me espero al aguinaldo para pagar el marchamo, durante el año voy ahorrando, lo que sea, cien colones, doscientos, ahí voy echando en un tarro para poder tener el dinero completo a finales de octubre”, explica.

Desde las 12:30, el INS hace conferencia de prensa para informar si siempre sí se podrá pagar el marchamo 2024 y haciendo fila de primero estará don Carlos.