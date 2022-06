Don Pascual busca seguir los pasos de la Sele y clasificar al mundial de paellas en Valencia

Como un tico más que vive y respira fútbol, el español Pascual Martorell celebró con todo el gol de Joel Campbell que nos dio el boleto a la Copa del Mundo de Catar y ahora espera seguir los pasos de la Sele, ya que busca clasificarse a la final del mundial de paellas, que se disputará en Valencia, España.

Aunque la paella valenciana original no lleva mariscos, los ticos la piden mucho así. (Cortesía)

Pero a diferencia de la Tricolor, su participación no depende solo de su esfuerzo, sino de una combinación de factores que le permitan clasificarse como el representante patrio a la máxima fiesta de la paellas.

El World Paella Day Cup, como se llama la competencia, será el próximo 20 de setiembre.

Él fue preseleccionado para participar en la competencia internacional, representando a nuestro país, y por eso pide a los ticos que le ayudemos con el voto en el sitio vote.worldpaelladay.org. Ahí ingresa a ‘vota ya’, en el buscador pone Costa Rica e ingresa donde sale el nombre Josep Pascual Martorell. La votación cierra el 26 de junio.

“Hay varios criterios de selección, uno es el voto de la gente, el currículo, apariciones en medios, repercusión en redes sociales y podría haber un criterio geográfico, entre los del área, pero vamos bastante bien con casi mil votos”, explicó el español.

Este vecino de San Antonio de Escazú quiere traerse el trofeo de campeón en homenaje al país que le dio una segunda oportunidad y que salvó la vida de su hija Laia Carlota, de 8 años.

“Este tipo de certamen lo que busca es enseñar la técnica de la preparación, indistintamente de los ingredientes”, recalcó.

Siguió su negocio

Don Pascual vive en Tiquicia desde hace ocho años, llegó en el 2014 procedente de Venezuela.

Fue precisamente en suelo venezolano, a donde había migrado por una oportunidad como gerente de mercadeo, que un amigo le pidió que hiciera una paella para una empresa en la que trabajaba, así empezó el negocio familiar con su esposa, Annie Núñez.

Actualmente él es el maestro paellero de Don Pascualón, la empresita con la que se gana la vida llevando el platillo típico iberoamericano hasta la puerta de su casa o, si lo prefiere, se lo prepara frente a sus ojos, para que viva la verdadera experiencia. También prepara tapas españolas.

“Decidimos quedarnos aquí y estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien. Ya estuvimos en el concurso internacional de Suecia en el 2018, luego de ganar la semifinal aquí en el país. Estoy muy orgulloso de representar el tema de la paella aquí en Costa Rica y poder representarlos allá donde irán entre diez y 12 cocineros”, explicó el paellero.

Desde febrero de este año, su madre, María Ángeles Simo, vive acá con ellos.

Corazón partido

Costa Rica enfrentará a la selección de España el 23 de noviembre a las 10 a.m. y eso dividirá el corazón de don Pascual. (KARIM JAAFAR/AFP)

Y bueno, no podíamos dejar de preguntarle cómo va a hacer el próximo 23 de noviembre, cuando la Tricolor se enfrente a España en el primer encuentro del grupo E del Mundial de Catar. Nos confesó que tendrá el “corazón partío”, a lo Alejandro Sanz.

“Que gane el mejor, al final mi corazón es español, pero ahora vivo aquí y tengo una frase que decía mi papá, que es que uno es de donde come y vive. Entonces, a pesar de no ser tico legalmente, sí me siento muy integrado a la sociedad de aquí. Los amigos de mis hijos, Santiago y Laia, son de aquí. Y si tiene que ganar Costa Rica y España gana los otros dos, estamos, así clasificamos ambos a octavos de final”, aclaró.

Martorell es oriundo de Picassent, un pueblito a 15 kilómetros del centro de Valencia, y nos contó que fue muy emocionante ver el partido ante Nueva Zelanda, lo vio en familia y sufrió como los cinco millones de ticos.

Como el gallo pinto

El preparar este platillo frente a la gente permite una interacción muy interesante, porque tratan de enseñar lo que es la paella para un valenciano, que es como el gallo pinto para un tico. Además enseñan cómo se prepara una, cuál es el proceso y la gente lo disfruta mucho.

Pascual Martorell explicó que el secreto para que no se le caiga la paella al inclinarla, es que esté bien tostadito el fondo. (Cortesía)

“Nosotros (los valencianos) comemos paella todos los domingos en la casa. Y contrario a lo que muchos creen, la paella valenciana no lleva mariscos, es con conejo, pollo y vegetales, acá la hemos adaptado un poco y la hacemos con costilla de cerdo, pollo y vegetales, aunque la que más piden es la de mariscos, entonces, como dice el dicho, al público se le da lo que pide”, comentó Martorell.

El ahora escazuceño aprendió a hacerlas de su padre, don Pascual, quien era el encargado de preparar las de su casa. Por eso bautizó su empresa en su honor, porque la apertura coincidió con su fallecimiento.

¿Y sabe por qué se le llama paella a este platillo? Porque así se dice sartén en valenciano (una idioma como el catalán).

Él es miembro de la asociación Wikipaella desde el 2012 y tienen una frase que dice: “Arroz con cosas no es paella”, porque se deben seguir una serie de técnicas, como cocinar de una manera y que el arroz quede sabroso, suelto y seco. De hecho, una de las partes más importante de esta es el tostadito que queda abajo en la sartén.