¿Dónde se vendió el Acumulado? El premio de ₡1.678 millones cayó en estas zonas

El Acumulado de ₡1.678 millones se repartió entre dos combinaciones vendidas en Cartago y Alajuela. Imagen ilustrativa.

El Acumulado de ₡1.678 millones se repartió entre quienes compraron las combinaciones ganadoras en los cantones centrales de Cartago y Alajuela, tras salir este domingo 15 de noviembre en el sorteo de la Lotería Nacional.

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El millonario premio que muchos esperaban no quedó en una sola combinación: los favorecidos fueron el número 63 con la serie 868 y el número 84 con la serie 738.

Según informó la Junta de Protección Social (JPS), el 63 con la serie 868 se vendió en el cantón central de Cartago, mientras que el 84 con la serie 738 se comercializó en el cantón central de Alajuela.

El Acumulado salió cuando quedaban dos bolitas en blanco.

El premio llegó al sorteo dominical con un monto de ₡1.678 millones y únicamente dos bolitas en blanco, una condición que mantenía la expectativa entre los compradores de lotería.

Finalmente, salió la bolita del Acumulado y el dinero se repartió entre quienes tenían las dos combinaciones favorecidas.

La ubicación de venta permite conocer las zonas donde se adquirió la suerte, aunque no necesariamente corresponde al lugar de residencia de las personas ganadoras.

Guanacaste se dejó el mayor y el segundo premio

El sorteo ordinario de la Lotería Nacional también repartió sus principales premios y Guanacaste destacó entre las provincias favorecidas.

El premio mayor de ₡175 millones por entero, correspondiente al número 76 con la serie 245, se vendió en Cañas y Liberia, según los datos de la JPS.

Por su parte, el segundo premio de ₡30 millones por entero quedó en el número 46 con la serie 246, vendido en Cañas y Bagaces.

El tercer premio de ₡14 millones por entero, del número 10 con la serie 266, se comercializó en Naranjo de Alajuela.