“Cuando una persona no descansa lo suficiente se descontrola la producción de hormonas. Está demostrado que con el mal dormir, por ejemplo, la producción de la grelina aumenta hasta en un 15% por lo que la gente come más durante el día. También pasa que si una persona tiene insomnio es probable que sufra ansiedad, por lo que seguramente comerá más durante el día e incluso en las noches, pero los antojos que tenga no serán de comida saludable, sino de alimentos altos en calorías y grasas.