Dos estudiantes sacaron nota perfecta de admisión para el TEC

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) dio a conocer este jueves los 20 mejores promedios del proceso de admisión 2022 y el primer lugar quedó empatado con dos estudiantes que obtuvieron la nota perfecta.

Los mejores promedios del TEC Camilo Castro y Arturo Chaves se pegaron la nota perfecta del examen de admisión del TEC. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Se trata de Arturo Chaves Cortés, de San Joaquín de Flores, Heredia, y Camilo Castro Correa de Pérez Zeledón, ambos, de 17 años.

Ellos son los segundos que logran un empate en el primer lugar al pegar los 800 puntos del examen. Esto solo había ocurrido una vez, en el 2004.

“Realmente cuando salí del examen sentí que me había ido bien, pero no tan bien como para un 800. Hice todo los exámenes previos que me encontré en línea y estuve en cursos, porque realmente mi meta era entrar a una universidad pública”, señaló el joven herediano.

Arturo es estudiante del Colegio Científico de Alajuela y desea estudiar Ingeniería en Biotecnología.

“Es nuestro único hijo. Recuerdo que aprendió a leer a los tres años y todas las noches leíamos la Biblia. Somos creyentes y, con la ayuda de Dios, Arturo siempre nos ha podido llenar de orgullo”, relató su madre, Evelyn Cortés.

En el caso de Camilo, es un joven costarricense, hijo de padres colombianos, quien admitió que se sorprendió bastante con el resultado de su examen.

Él está en el Colegio del Valle y quiere estudiar Ingeniería en Mecatrónica.

“Mi hermano mayor está en Colombia y él estudió Ingeniería Mecánica. Yo lo admiro mucho y siempre he querido estudiar algo parecido a él”, afirma emocionado.

Desde muy pequeño Camilo ha sido muy disciplinado, responsable y organizado con el tiempo, según reveló su emocionada madre, Consuelo Correa.

