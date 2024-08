Dueño de agencia denuncia que Migración le debe ¢6 millones por compra de tiquetes aéreos

El dueño de una agencia de viajes le reclama al Gobierno el pago de unos 6 millones de colones, que corresponden a los tiquetes aéreos para deportar a un ciudadano de Somalia sospechoso de terrorismo. Archivo.

El dueño de una agencia de viajes está enojado con el Gobierno porque asegura que en la Dirección General de Migración y Extranjería le deben 12 mil dólares (unos ¢6 millones), correspondientes a la compra de unos tiquetes aéreos para deportar a una persona vinculada con terrorismo.

La cosa está así: la agencia DyR Tour and Travel ofrece servicios al Estado y fue contactada en febrero para que les ayudara con la deportación de dos somalíes, en junio. Como lo han hecho en ocasiones anteriores, en la agencia se encargaron de comprar los boletos y se los entregaron a Migración.

Las personas que debían ser deportadas eran dos hombres de apellidos Abdinuurahmed y Ahmed, asociados con el grupo Al-Shabaab, brazo de Al-Qaeda en Somalia.

Estas personas tenían casi un año de estar en el Centro Aprehensión que se ubica en Heredia. Los detenidos hicieron la siguiente ruta: viajarían de Costa Rica a Madrid, España. Luego llegarían a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos y de ahí pasarían a Somalia.

El primero en viajar fue Abdinuurahmed. Mientras se trasladaba a su país, hubo una serie de inconvenientes en el viaje y pese a las dificultades, la deportación se realizó con éxito el 10 de junio. Días después estaba programada la deportación del segundo sospechoso, de apellido Mohamed, para el 16 de junio.

Pero un día antes de la deportación, la Policía Profesional de Migración envió un documento a la agencia que dice lo siguiente:

“Teníamos dos deportaciones; al realizar la primera, en España les dicen que están suspendidos los vuelos y no se nos avisó de previo al viaje.

“Para la segunda deportación, hemos estado más atentos para evitar que funcionarios de la Policía pasen inconvenientes y según la ruta solicitada, no tenemos un boleto efectivo de Dubái a Somalia para el deportado, lo que imposibilita la deportación.

“Por lo tanto, informamos que después de analizar y ver lo que tenemos no hay forma de que llegue el extranjero a Somalia y se descarta la deportación con los boletos que nos entregaron”.

Las deportaciones se tramitaron para que se llevaran a cabo a mediados de junio. Archivo / Foto ilustrativa. (Cortesía)

Se defiende

La agencia envió un oficio a Migración el 18 de junio, en el que explican que los inconvenientes con los vuelos se dieron por problemas externos a ellos.

“El día 10 de junio, la Dirección de Migración se comunica con DyR Tour & Travel indicando que los custodios que estaban en el aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas, comunicaron que la aerolínea no les estaba permitiendo abordar al siguiente vuelo de Fly Emirates hacia Dubái por un problema administrativo, pero nunca un problema con la reserva, la falta de algún pago o algún problema directamente relacionado a la compra de los tiquetes que fue para lo que la agencia DyR Tour & Travel fue contratada”, dice el oficio.

Han pasado dos meses y aún no le resuelven a la agencia si les cancelarán el dinero o no. El 14 de agosto, durante la conferencia de prensa del gobierno, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, expresó que los boletos para la segunda deportación no se pudieron usar.

En ese momento, el presidente Rodrigo Chaves retó al dueño de la agencia, para que llevara el caso a los juzgados, si estaba incómodo porque no le daban su dinero.

“A la fecha no han respondido el oficio que les envié, porque no fue culpa nuestra que se dieran problemas con los vuelos. Pero en Migración no responden mensajes, y además, el presidente me dice que vaya a los tribunales. Yo estaría dispuesto a conciliar, pero me siento molesto con la actitud de las autoridades, porque no me pagan y además no me dan respuestas”, agregó el empresario.

La Teja envió unas consultas a la Dirección de Migración sobre este tema, pero al cierre de la nota no habíamos recibido respuesta.