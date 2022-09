Duke, el perrito símbolo contra maltrato animal, tiene epilepsia

Al zaguatico Duke, símbolo contra el maltrato animal desde el 2016, se le desarrolló epilepsia, confirmaron los especialistas de la veterinaria Neurovet, después de varios exámenes que le realizaron.

Desde hace dos años el perrito vive en Cocles, de Puerto Viejo de Talamanca, en Limón, con su mamá humana, Marianella Navarro Montoya.

Ella nos confirmó que desde julio pasado el peludito debe tomarse tres cuartos de una pastillita de fenobarbital, medicamento que recomiendan los veterinarios en perros y gatos que comienzan a sufrir convulsiones varias veces por semana.

Después de varios exámenes se confirmó que Duke tiene epilepsia. (Cortesía)

¿Por qué volvemos a hablar de Duke? Porque esta semana su salud volvió a ser noticia, ya que tuvo dos convulsiones el jueves de la semana pasada, tres el sábado 24 y dos el domingo 25 de setiembre.

Desde julio anterior “Duke El Guerrero”, como puede buscarlo usted en Facebook, había estado pura vida de salud y las convulsiones se habían ido. A partir de julio se le comenzó a dar media pastillita de fenobarbital cada doce horas, pero debido a las convulsiones recientes el veterinario subió la dosis a tres cuartos de pastilla.

El aumento en la dosis le cayó muy bien al peludito, porque desde el lunes pasado ha estado puras tejas de salud, nada de convulsiones y nada de presentar ningún cuadro de excitación, según explica doña Marianella.

“El próximo martes 4 de octubre lo tengo que llevar a la veterinaria aquí en Puerto Viejo para que le hagan un examen de fenobarbital en sangre, así se llama ese examen y de función hepática para ver cómo está el hígado.

Duke, a quien le machetearon el hocico, lucha por su salud una vez más

En la veterinaria Neurovet a Duke lo trataron puras tejas y le hicieron muchos exámenes. (Cortesía)

“Estoy clara en que ya Duke no podrá dejar de tomar su medicamento, porque fue diagnosticado con epilepsia, pero sería bueno que se pudiera volver a la dosis de media pastilla, ojalá menos. Me tiene muy contenta que esta semana ha pasado muy bien y cariñoso”, comenta la mamá.

Explica doña Marianella que el veterinario le aclaró que antes se creía que un perro mostraba convulsiones por epilepsia al ser adulto joven, entre los 5 y 6 años, sin embargo, estudios recientes han confirmado que un perro de 8 o 9 años también puede convulsionar por primera vez y ser diagnosticado con epilepsia. Duke tiene 8 años de edad y 6 de haber sido rescatado.

“Sobre Duke y su epilepsia pues hay dos caminos, el primero, que haya nacido con el mal y se le desarrolló hasta ahora, o bien, como algunas versiones dicen, que antes de que él fuera macheteado en su hocico la persona que lo tenía lo amarraba y le pegaba con un garrote, pues esos golpes le pudieron haber provocado la epilepsia. No se sabe a ciencia cierta”, aclaró doña Marianella.

Duke desde hace dos años es todo un porteño que disfruta de la playa, montaña y sol. (Cortesía)

“Se siente feo”

En Facebook el propio Duke nos contó: “Aquí estoy pidiéndole perdón a mi mami, porque estaba jugando con mis hermanitos en el barro y mi “ColmilloDestroyer” se ensució un poquitito.

Dolorosa marca de Duke sirve para que los niños aprendan a respetar los animales

“Quiero saludarlos y contarles de mi salud, algunos de ustedes me han escrito preguntado cómo sigo. Pues he estado más o menos, a pesar que me estoy tomando mi medicamento al pie de la letra como me mandó mi “doctor”, he tenido algunas convulsiones un poco seguidas en los últimos días.

Sí es de meterse al mar a cada rato, pero si hay muchas olas, prefiere de larguito. (Cortesía)

“Vieran qué feo se siente eso, quedo mucho rato un poco desubicado, y luego me da muchísima hambre, seguro es porque mis músculos se mueven mucho y tengo que recuperar energías. Les mando muchos estornudos de amor, voy a seguir jugando, mientras mi mami nos prepara la cena”.

Censurado

“Duke El Guerrero” es el perfil de Facebook de zaguatico que hasta el día de hoy tiene 22 mil seguidores, la verdad, una bonita cantidad. Pues bien, a Duke le encanta mantener informados a sus fans de todo lo que le pasa, sin embargo, hace pocos días sufrió lo que muchos influencers temen, la censura por parte de Facebook.

Este fue el selfi por el que censuraron a Duke, aquí en Costa Rica esa cara es normal. (Cortesía)

Antes de contarles por qué censuraron a Duke, les recordamos que el 8 de julio del 2016 a este perrito le pegaron un machetazo que le arrancó la mitad de su hocico, la nariz y gran parte de sus dientes.

Ese mismo día una foto de la salvajada hecha por algún humano se volvió viral en las redes sociales y miles de ticos indignados se solidarizaron con el peludito, convirtiéndose por eso en un símbolo contra el maltrato animal.

Duke celebró el primer añito de su vida nueva

Después de dos operaciones exitosas en las cuales primero le quitaron el pedazo de hocico que le quedó guindando y en la segunda le despejaron los huequitos de la nariz, nuestro Duke quedó mutilado y a algunas personas les impacta su apariencia física, sobre todo porque los ticos entendemos que ese impacto es producto de una salvajada humana.

El terror de todo influencer, que le censuren una foto, pero Duke no se arruga. (Cortesía)

Pues bien, el pasado 25 de setiembre, con mucho orgullo, porque el perrito siempre ha mostrado con orgullo su cara, se tomó un selfi para contarnos cómo se sentía y esa foto la censuró Facebook porque puede herir susceptibilidades.

Es la primera vez que le pasa, seguro, como el propio Duke dice, es que se la tomó demasiado cerca. No lo volverá a hacer, pero sí continuará manteniendo a todos informados de su estado de salud.