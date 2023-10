Eclipse solar: “En Limón esto es de locos, no cabrá una tienda de campaña, es como la fiebre del oro”

“Hace cuatro meses, en una sola llamada, me reservaron las 15 habitaciones de mi hotel para el 13, 14 y 15 de octubre. Listo, así, de un solo. Al inicio no lo terminaba de creer, pero es que yo no sabía nada del eclipse, cuando me explicaron comprendí porqué las 15 reservaciones tan anticipadamente.

El eclipse solar del próxio 14 de octubre provocó llenazo en el Caribe. (Shutterstock)

“A partir de ahí usted no tiene una idea de cómo comenzó a sonar este teléfono y el WhatsApp, la gente no para, incluso en estos momentos, de llamar para ver si tenemos un espacio.

“Lo que hago es darle el número de otros hoteles…esto es una verdadera locura, una locura provocada por el eclipse”.

Con gran alegría por el movimiento turístico en el Caribe sur, doña Ana Isabel Bryant Dece nos atendió para contarnos que para ella es tanta la locura alegre que provoca el eclipse solar del próximo 14 de octubre (entre las 10 a.m. y las 2 p.m.) que se convirtió en algo que jamás vio en sus casi 65 años de vida.

¿Cuáles serán las zonas que mejor verán el eclipse solar? Son 5 y todas en el Caribe: las playas Tortuguero, Manzanillo, Puerto Viejo y Cahuita, además, todo el este de Limón.

Doñ Ana espera con mucho cariño a los huéspedes que tendrá en su hotel este fin de semana. (Cortesía)

“Es exactamente igual a la locura del oro. Tremendo. A nosotros nos encanta porque tenemos demasiado que darles a nuestros turistas. Limón es precioso, es un pueblo lindo de gente noble.

“Van a disfrutar del eclipse y de un ambiente de fiesta total”, reconoce doña Ana Isabel.

Con su hotel a reventar para viernes, sábado y domingo, no pudo dejar de acordarse de sus papás, doña Margarita Dece y don Levi Bryant (ambos fallecidos) porque con mucho amor y tremenda ilusión ambos fundaron el hotelito Maritza frente a la playa de Puerto Viejo en Talamanca de Limón, esperando que algún día el turismo inundara el Caribe.

“Como me encantaría que mis papás estuvieran por estos días conmigo, se volverían locos de la felicidad de ver el turismo nacional e internacional inundando este pedacito de Limón que ellos tanto amaron y por el que tanto se preocuparon.

“En Limón esto es de locos, no cabrá una tienda de campaña, es como la fiebre del oro”, comentó.

El hotel Maritza de Puerto Viejo fue fundado en 1974. (Cortesía)

El hotel Maritza de doña Ana es pequeñito y muy lleno de amor.

“Es un hotel netamente familiar, de limonenses del Caribe sur, 100% de afrodescendientes. Me hubiese gustado tener más habitaciones porque con este eclipse en verdad que uno pudo haber llenado 15 más y hasta 30 más”, reconoció.

Cientos de llamadas

Igual experiencia es la de don Francisco Nanclares, quien tiene el hotel La Prometida, que consta de cinco villas y desde hace muchas semanas ya las tiene ocupadas para el próximo fin de semana.

“En verdad que hemos recibido cientos de llamadas de gente buscando un espacio.

El hotel La Prometida también está lleno para este fin de semana. (Cortesía)

“No tenemos una sola cama disponible. Nos hicieron una cancelación, ya tenía amigos adelante por si eso sucedía y no tuve tiempo de nada, duré reaccionando 2 minutos y ya fue tarde, la reservaron al instante”, explica don Fernando, quien tiene su hotel en playa Negra de Puerto Viejo.

Ni una tienda de campaña

Roger Sans Feliu, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe sur, celebra que desde hace un mes ya se había vendido el 100% de las habitaciones.

“Esto ha sido de locos, no queda nada: ni casas de alquiler, Airbnb, hoteles, hosteles, nada.

El hotel La Prometida registró esta preciosa fotografía de la costa Caribe Sur del país. (Cortesía)

“Hay gente que se hospeda desde el viernes y sale el domingo, además, vienen muchas excursiones del mismo día.

“Este será el evento más masivo que se recuerda aquí en el Caribe, el cual nos dará una exposición como destino que ni la hubiésemos soñado”, aseguró.

Randy Gordon Cruickshank, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, nos confirmó con tremenda alegría que este fin de semana no cabrá un alfiler en Limón centro y sur.

“Ya no hay ni una sola cama. El día del eclipse no cabrá ni una tienda de campaña. Para todos los que nos visitarán tendremos varias actividades, como, por ejemplo, en el parque Cariari del cantón central, a la par de playa Bonita, habrá astrónomos y todo.

“Sabemos que vendrán varias excursiones que se quedarán directo en el Caribe sur y por eso tendrán servicios como desayuno-almuerzo con el fin de responder a tanto turista que nos visitará. En Limón estamos muy contentos porque después de la pandemia el tico está aprendiendo a conocer Limón”, explicó.

Flora Ayub, directora ejecutiva en Cámara Costarricense de Hoteles, aprovechó para recordarle a la gente que si todavía están buscando lugares que lo hagan asegurándose que son lugares reales para que por medio de Internet no los estafen.

Además, que estén muy pendientes del estado de la ruta 32, sobre todo viernes 13 y sábado 14 de octubre. Recomendó a los que viajan el propio sábado hacerlo con calma y sin estrés.

El eclipse arranca a las 10 de la mañana y termina a eso de las 2 de la tarde. (SCOTT OLSON)

“Ya en el Caribe está todo lleno, eso nos alegra porque los hoteles, restaurantes, soditas, pulperías, en fin, todo el comercio se beneficia, esta locura es como un aguinaldo en octubre”, dijo Ayub.

Solo por aquello, le recordamos que este fin de semana, de purísima casualidad, Limón está de fiesta con sus carnavales que tendrán el desfile el 14 de octubre, así que por cualquier lado la diversión está asegurada.